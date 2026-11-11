العربي للاختصاصات الصحية يطرح 4 مقترحات لتعزيز التعاون الصحي العربي

طرح الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسي ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أربعة مقترحات لتعزيز التعاون الصحي العربي، تشمل تدريب 500 طبيب في المراكز الصحية العربية كدفعة أولى خلال السنوات المقبلة، وإنشاء شبكة مشتركة تربط المراكز الصحية وتوفر فرص التدريب، وتطوير المستشفيات الرقمية وخدمات العلاج عن بُعد، إلى جانب تأسيس مركز عربي متخصص في الذكاء الاصطناعي بالمجال الصحي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ويستمر يومين، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الفرجاني عن تقديره للرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر، مشيدًا بدور مصر في دعم أعماله، وموجهًا الشكر إلى جامعة الدول العربية على استضافته، مؤكدًا أن المؤتمر يجسد الطموح العربي نحو مستقبل صحي أفضل.

ودعا وزير الصحة التونسي إلى تمكين 500 طبيب من الحصول على فرص تدريب داخل المراكز الصحية العربية، كدفعة أولى خلال السنوات المقبلة، بهدف تطوير مهاراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب خبرات مهنية وعلمية جديدة، والعودة إلى بلدانهم بقدرات أكبر تسهم في دعم المنظومات الصحية الوطنية.

كما اقترح ربط المراكز الصحية العربية بشبكة مشتركة، بما يتيح توسيع فرص التدريب أمام الأطباء، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى المؤسسات الصحية في مختلف الدول العربية.

وطرح الفرجاني مقترحًا لتأسيس مركز عربي متخصص في الذكاء الاصطناعي بالمجال الصحي، يتولى تعزيز الأبحاث والتعاون العلمي، مع مراعاة المعايير المهنية والمبادئ الأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة في الرعاية الصحية.

وأكد أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تطوير الخدمات الطبية، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والبحثية العربية.

الاستفادة من التطورات التكنولوجية

ودعا إلى توسيع الاستفادة من المستشفيات الرقمية وخدمات العلاج عن بُعد، مشيرًا إلى وجود تجارب في عدد من الدول العربية، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية، مشددًا على ضرورة تبادل هذه التجارب وتقاسم الخبرات المكتسبة منها، بما يتيح الاستفادة من النماذج القائمة وتطوير الخدمات الصحية في الدول العربية.

وأكد الفرجاني، أن المؤتمر الحالي يمثل انتقالًا من الرؤية التي أرساها المؤتمر السابق في عمّان إلى مرحلة التنفيذ، مشددًا على أن أهمية الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة لا تقاس بما يصدر عنها من قرارات فحسب، وإنما بما تحققه من نتائج عملية تنعكس على أداء النظم الصحية العربية.

وأوضح أن العالم العربي يزخر بالكفاءات الطبية والعلمية، وأن التحدي يتمثل في الاستثمار في هذه الكفاءات وتوفير الآليات التي تسمح بالاستفادة منها، في إطار تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية.

وشدد على أهمية تحويل التعاون الصحي العربي إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير قدرات الأطباء والمؤسسات الصحية، وتعزز الاستفادة من الكفاءات العربية في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة.

ويُعد المؤتمر الحالي امتدادًا للمؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي عُقد بالعاصمة الأردنية عمّان يومي 19 و20 أكتوبر 2024، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ونظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

وصدر عن المؤتمر الأول «إعلان عمّان»، الذي أكد أهمية وضع استراتيجية عربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، وإنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الموجودة بالخارج، والاستفادة من خبراتها في التدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية والبحث العلمي، إلى جانب الدعوة إلى عقد المؤتمر بصورة دورية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وتبرز أهمية مؤتمر القاهرة في كونه يشهد الانتقال من توصية «إعلان عمّان» بوضع استراتيجية عربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة إلى إطلاق الاستراتيجية العربية للفترة 2026-2030، بما يضع التعاون بين الدول العربية أمام مرحلة جديدة تستهدف تحويل الرؤى والتوصيات إلى خطوات تنفيذية ومشروعات عملية.