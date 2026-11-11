إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة بالقاهرة

انطلقت بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته يومي 11 و12 نوفمبر الجاري.

وشهدت فعاليات المؤتمر إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة للفترة 2026-2030، والتي تستهدف تعزيز الاستفادة من الخبرات والكفاءات الصحية العربية المهاجرة، وتفعيل دورها في دعم وتطوير النظم الصحية بالدول العربية.

وقالت السفيرة إيناس الفرجاني، الوزير المفوض والقائم بأعمال قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية العربية، تمهيدًا لإطلاقها خلال فعاليات المؤتمر، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية للكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية.

الاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة

كان مجلس وزراء الصحة العرب قد أقر الاستراتيجية خلال دورته الخامسة والستين، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لتشكل إطارًا عربيًا للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة وتعزيز مساهمتها في تطوير الخدمات الصحية ودعم قدرات المؤسسات الطبية وتبادل الخبرات والمعرفة بين الكوادر الصحية العربية داخل المنطقة وخارجها.

ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء الصحة العرب وممثلي الدول العربية الأعضاء، إلى جانب الكفاءات الصحية العربية المهاجرة وممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.

ويناقش المؤتمر آليات توظيف الخبرات العلمية والمهنية للكفاءات الصحية العربية المهاجرة في مواجهة التحديات الصحية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الكفاءات داخل المنطقة العربية وخارجها، فضلًا عن استعراض سبل الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بما يعزز مشاركة هذه الكفاءات في مجالات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبحث العلمي.

كما تتناول أعمال المؤتمر التحديات والفرص المرتبطة بالقوى العاملة والنظم الصحية في العالم العربي، وآليات تطوير الحوكمة والأطر التنظيمية وتعزيز التنسيق الإقليمي والتعاون الدولي.

ويتضمن البرنامج العلمي جلسات حوارية متخصصة تتناول رؤية الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تعزيز النظم الصحية، وسبل توفير البيئة الداعمة لمشاركتها الفاعلة، فضلًا عن مناقشة التعليم القائم على الكفاءات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية.

كما يشهد المؤتمر حفل تكريم أوائل خريجي المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025.