قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية العالم 13 نوفمبر 2026.. ماذا توقعت دراسة علمية قبل 66 عامًا؟ (القصة الكاملة)
الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق
6 أشهر.. تأييد حبس المتهم بالتعدي على فردي أمن بالقاهرة الجديدة
القيمة السوقية للشركة تتجاوز اقتصاد دول كبرى.. شريف عامر: استقالة مؤسس «إنفيديا» زلزال عالمي
مجلس الأمن: نعبر عن تضامننا مع السعودية ونؤكد حقها في الدفاع عن النفس
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة
إبراهيم سعيد: حسام حسن أعاد الشغف ووحّد جماهير الأهلي والزمالك خلف المنتخب
كيفية التسجيل في التطوع لخدمة المصلين والزائرين في المسجد النبوي؟.. تفاصيل
البنك المركزي: انخفاض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي لـ 1.2 تريليون جنيه خلال مايو 2026
رئيس «المطابع الأميرية»: ننفذ مطبوعات الوزارات والكتب والوثائق واللافتات والحملات الصحية
بقيادة مصر وبريطانيا وقطر.. 53 دولة ومنظمة تطالب إسرائيل بفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة إيطاليا وفرنسا بدوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هادي فهمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني وتحقيق السلام العادل

فلسطين
فلسطين
محمد البدوي

أكد الدكتور هادي فهمي، المفكر الاقتصادي والسياسي والرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة اليد، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية محورية على الساحة الدولية، ولا يجوز تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني أو فرض حلول تنتقص من حقوقه المشروعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وأوضح فهمي، خلال لقائه ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية يعكس تمسكا واضحا بثوابت القضية الفلسطينية، ويحول دون تصفيتها من خلال تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن تحقيق السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق من خلال حلول مؤقتة أو تسويات تنتقص من حقوق الفلسطينيين، مؤكدا أن إقامة دولتين تمثل المسار الأساسي لتحقيق تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتفتح الطريق أمام استقرار المنطقة.

التنسيق والتكامل بين الدول العربية

وشدد المفكر الاقتصادي والسياسي على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتكامل بين الدول العربية، وتوحيد الرؤى والإمكانات لمساندة القضية الفلسطينية، بدلا من اعتماد تحركات منفردة، لافتا إلى أن توظيف الموارد والخبرات العربية بصورة جماعية يمكن أن يعزز قدرة الموقف العربي على التعامل مع التحديات السياسية الراهنة.

وفي سياق متصل، أثنى فهمي على أهمية الاستفادة من الكفاءات الدبلوماسية والسياسية صاحبة الخبرات الطويلة في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن عمرو موسى يمثل قيمة سياسية ودبلوماسية كبيرة، وأن خبراته المتراكمة ومعرفته بتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة تجعله أحد أبرز الشخصيات التي يمكن الاستفادة من رؤيتها في هذه المرحلة.

واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الحقوق الفلسطينية تتطلب موقفا عربيا موحدا، وتمسكا بالشرعية الدولية، والعمل الجاد من أجل الوصول إلى سلام عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني حقوق الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

حسام حسن وتوأمه إبراهيم

7 نجوم زمالكاوية يكشفون سبب إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب

ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

ترشيحاتنا

جنسن هوانج

متعدد العلاقات.. الكشف عن علاقة جديدة لرئيس إنفيديا المستقيل في قضية تجسس

دونالد ترامب

ترامب يرد على بزشكيان: لن أتردد في استخدام القوة العسكرية والنظام الإيراني ينهار رغم ادعاءات القوة

وزير الخارجية الفرنسي

وزير الخارجية الفرنسي يفتح النار على تل أبيب: منع ميلنشون من دخول إسرائيل "غوغائي"

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد