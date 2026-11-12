هادي فهمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني وتحقيق السلام العادل

أكد الدكتور هادي فهمي، المفكر الاقتصادي والسياسي والرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة اليد، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية محورية على الساحة الدولية، ولا يجوز تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني أو فرض حلول تنتقص من حقوقه المشروعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وأوضح فهمي، خلال لقائه ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية يعكس تمسكا واضحا بثوابت القضية الفلسطينية، ويحول دون تصفيتها من خلال تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن تحقيق السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق من خلال حلول مؤقتة أو تسويات تنتقص من حقوق الفلسطينيين، مؤكدا أن إقامة دولتين تمثل المسار الأساسي لتحقيق تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتفتح الطريق أمام استقرار المنطقة.

التنسيق والتكامل بين الدول العربية

وشدد المفكر الاقتصادي والسياسي على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتكامل بين الدول العربية، وتوحيد الرؤى والإمكانات لمساندة القضية الفلسطينية، بدلا من اعتماد تحركات منفردة، لافتا إلى أن توظيف الموارد والخبرات العربية بصورة جماعية يمكن أن يعزز قدرة الموقف العربي على التعامل مع التحديات السياسية الراهنة.

وفي سياق متصل، أثنى فهمي على أهمية الاستفادة من الكفاءات الدبلوماسية والسياسية صاحبة الخبرات الطويلة في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن عمرو موسى يمثل قيمة سياسية ودبلوماسية كبيرة، وأن خبراته المتراكمة ومعرفته بتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة تجعله أحد أبرز الشخصيات التي يمكن الاستفادة من رؤيتها في هذه المرحلة.

واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الحقوق الفلسطينية تتطلب موقفا عربيا موحدا، وتمسكا بالشرعية الدولية، والعمل الجاد من أجل الوصول إلى سلام عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.