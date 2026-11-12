مصر تهنئ فلسطين بعيد الاستقلال.. وناجي الناجي يشيد بمواقف الرئيس السيسي

استقبل القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي، اليوم الخميس، أمين رئاسة الجمهورية المصرية محمد نجم، الذي نقل تهاني وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال وإعلان قيام دولة فلسطين.

ونقل أمين رئاسة الجمهورية تهاني الرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية، وأطيب تمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ذكرى إعلان قيام دولة فلسطين

من جانبه، أعرب السفير ناجي الناجي عن بالغ تقدير الرئيس محمود عباس لهذه التهنئة الكريمة من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، دوام الاستقرار والرخاء والازدهار.

كما نقل السفير الناجي شكر وتقدير الرئيس محمود عباس للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، على مواقف مصر الثابتة وجهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومساندة حقوقه الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن جهودها المستمرة من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكداً تقدير القيادة الفلسطينية للموقف المصري الثابت والرافض بشكل قاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.