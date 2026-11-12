قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبات تنتظر من يقوم بالكتابة على العملات الورقية.. القانون يُحدّد الغرامة
لا نحتاج لصفقة مع إيران.. ترامب يوجه رسالة عاجلة لنائبه
بينهم فانس وروبيو.. أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2028
استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب
من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
الإمام الطيب: الكفاءة والجدارة معيار تولي المناصب القيادية بالأزهر.. ولا مكان للمحاباة والوساطة
التفويل بالملصق| كيفية استخراج "الملصق الإلكتروني" للسيارة.. الخطوات والرسوم
جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
مدحت العدل في محاضرة بمهرجان القاهرة السينمائي: شبرا علمتني منطق الاختلاف.. و«الأب الروحي» من أنجح الأفلام فنيًا ونقديًا وجماهيريًا
الالتهاب الرئوي خطر يهدد الأطفال وكبار السن.. أعراض تستدعي التدخل الفوري
إعلام الاحتلال: ليبرمان يرفض عرضا من الليكود للانضمام لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تهنئ فلسطين بعيد الاستقلال.. وناجي الناجي يشيد بمواقف الرئيس السيسي

ناجي الناجي يستقبل آمين رئاسة جمهورية مصر العربية
ناجي الناجي يستقبل آمين رئاسة جمهورية مصر العربية
الديب أبوعلي

استقبل القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي، اليوم الخميس، أمين رئاسة الجمهورية المصرية محمد نجم، الذي نقل تهاني وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال وإعلان قيام دولة فلسطين.

ونقل أمين رئاسة الجمهورية تهاني الرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية، وأطيب تمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ذكرى إعلان قيام دولة فلسطين

من جانبه، أعرب السفير ناجي الناجي عن بالغ تقدير الرئيس محمود عباس لهذه التهنئة الكريمة من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، دوام الاستقرار والرخاء والازدهار.

كما نقل السفير الناجي شكر وتقدير الرئيس محمود عباس للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، على مواقف مصر الثابتة وجهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومساندة حقوقه الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن جهودها المستمرة من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكداً تقدير القيادة الفلسطينية للموقف المصري الثابت والرافض بشكل قاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

سفارة فلسطين رئاسة الجمهورية المصرية الرئيس السيسي محمود عباس سفارة دولة فلسطين السفير ناجي الناجي دولة فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس محمود عباس قطاع غزة الضفة الغربية القدس السفارة الفلسطينية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مرموش الأغلى.. منتخب مصر يتفوق على مالاوي في القيمة التسويقية

منتخب مصر

محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من تدريبات منتخب مصر

الزمالك

الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد