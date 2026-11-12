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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت العدل يكشف كواليس صناعة السينما وتحديات الإنتاج في محاضرة خاصة بأيام القاهرة لصناعة السينما

مدحت العدل
مدحت العدل
أحمد البهى

ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، تستضيف «أيام القاهرة لصناعة السينما»، اليوم الخميس 12 نوفمبر، محاضرة خاصة مع الكاتب والسيناريست والمنتج المصري مدحت العدل، الذي كرّمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر خلال حفل افتتاح الدورة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وتدير اللقاء الصحفية والناقدة والمبرمجة السينمائية ناهد صلاح.

وتسلط المحاضرة الضوء على المسيرة الفنية والمهنية لمدحت العدل، الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، وإسهاماته في تطوير صناعة السينما المصرية، من خلال تجربته في الكتابة والإنتاج، ومشاركته في تقديم أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

وتناقش الجلسة التحديات التي تواجه بناء مسيرة مهنية ناجحة وتأسيس شركة إنتاج في صناعة تتداخل فيها الاعتبارات الإبداعية والتجارية، مستعرضة كواليس العمل السينمائي، والقرارات المصيرية التي تُتخذ خلف الكاميرا، والعلاقات المهنية التي تسهم في تحويل الأفكار إلى أفلام تصل إلى الجمهور.

كما يتحدث مدحت العدل عن الدروس والخبرات التي اكتسبها خلال رحلته في صناعة السينما، ورؤيته للفجوة بين الإمكانات الإبداعية والبشرية التي تمتلكها السينما المصرية والتحديات التي تفرضها منظومة الإنتاج، وكيفية تحقيق التوازن بين الطموح الفني ومتطلبات السوق، في ظل التحولات التي تشهدها الصناعة.

ويمتلك مدحت العدل مسيرة إبداعية حافلة تمتد لأكثر من 30 عامًا، قدم خلالها أعمالًا متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وتعاون مع نخبة من أبرز المخرجين والنجوم. ومن أشهر أعماله السينمائية «آيس كريم في جليم»، و«أمريكا شيكا بيكا»، و«حرب الفراولة»، و«قشر البندق»، و«إشارة مرور»، إلى جانب «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«همام في أمستردام»، اللذين ارتبطا بصعود جيل جديد من نجوم السينما المصرية.

وامتدت تجربته إلى مجال الإنتاج، من خلال مشاركته في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي أسهمت في تقديم مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وفتحت المجال أمام تجارب ومواهب جديدة، لتصبح واحدة من الشركات المؤثرة في صناعة الدراما والسينما المصرية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة اللقاءات المهنية والفعاليات المتخصصة التي تنظمها «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، بهدف إتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات مع أبرز صناع السينما، وتسليط الضوء على التجارب المهنية المؤثرة والتحديات التي تواجه الصناعة، بما يسهم في تعزيز المعرفة السينمائية ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين وصناع الأفلام.

عن «أيام القاهرة لصناعة السينما»

أُطلقت «أيام القاهرة لصناعة السينما» منصةً مخصصة لدعم صناعة السينما وتطويرها في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتواصل المهني بين صناع الأفلام والخبراء الدوليين. وتضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية، أبرزها ملتقى القاهرة السينمائي، ومنتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد رسخت مكانتها بوصفها إحدى أبرز الفعاليات المهنية في المنطقة، بما توفره من فرص لتطوير المشروعات السينمائية ودعم المواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المدرج ضمن قائمة المهرجانات السينمائية الدولية المعتمدة لدى الاتحاد.

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.
 

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