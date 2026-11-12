بعد نجاح الجزء الأول.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل «بيت بابا 2»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بيت بابا" البوستر الرسمي للجزء الثاني، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الترقب بين الجمهور لمتابعة عودة أبطال العمل في موسم جديد.

ويأتي الجزء الثاني بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، ليستكمل أجواء الدراما الاجتماعية العائلية الممزوجة بالكوميديا، في تجربة تراهن على العلاقات والمواقف اليومية داخل الأسرة، وما تحمله من مفارقات إنسانية وكوميدية.

ومن المنتظر عرض المسلسل قريبًا على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، ويشارك في بطولته محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، رانيا محمود ياسين، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبد الرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان، وتأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري ومحمد السوري ومحمد فتحي عبدالمقصود، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.