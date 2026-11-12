الرئيس السيسي يؤكد أهمية مُواصلة العمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع مستجدات العصر

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مُواصلة العمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع مستجدات العصر، ولجعله أكثر قدرة على الاستجابة لقضايا المجتمع، ويسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، مُوجهاً سيادته بتأسيس منظومة وطنية مُتكاملة للوعي تربط بين المؤسسات الدينية، والمدارس والجامعات، وغيرها، بما يضمن تكامل الرسائل التربوية والأخلاقية.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن السيد الرئيس تابع - خلال الاجتماع - جهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم وتعزيز منظومة القيم والأخلاق ومُواجهة الفكر المُتطرف، حيث استعرض السيد وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير حضورها الرقمي لمُواجهة التطرف الفكري، مُشيراً إلى افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة الأسبوع الماضي، وقبلها إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة للوزارة، والتي تتضمن 80 ألف صفحة من المحتوى الديني المُوثق، وتستهدف إطلاق نسخة صوتية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة إلى عرض الترتيبات النهائية لانطلاق الموسم الثاني من (دولة التلاوة) غدا الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، وقرب إطلاق الموسم الثاني من مبادرة "صحح مفاهيمك" ومُتابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقمياً، بما يُعزز الوصول إلى الشباب عبر مُختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لوضع إطار قانوني للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقفين التعليمي والصحي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بالصدد، حيث أكد الدكتور أسامة الأزهري أن دعوة السيد الرئيس تؤسس لمرحلة أكثر اتساعاً في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، مُشيراً إلى أن الوقفين التعليمي والصحي يمثلان نموذجاً مُعاصراً للعطاء المستدام، مُنوهاً في هذا الصدد ببدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق المستهدفات ذات الصلة.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد على ضرورة العمل على إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، كما أكد سيادته على أهمية مُواصلة العمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع مستجدات العصر، ولجعله أكثر قدرة على الاستجابة لقضايا المجتمع، ويسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، مُوجهاً سيادته بتأسيس منظومة وطنية مُتكاملة للوعي تربط بين المؤسسات الدينية، والمدارس والجامعات، وغيرها، بما يضمن تكامل الرسائل التربوية والأخلاقية.