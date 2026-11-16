احترسوا.. يارا السكري تشوق الجمهور لشخصية دهب في مسلسل سلطان الديب

أثارت الفنانة يارا السكري فضول جمهورها بشأن دورها في مسلسل «سلطان الديب»، الذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2027، بعدما كشفت عن اسم الشخصية التي تقدمها خلال أحداث العمل.

سلطان الديب

وشاركت يارا السكري جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها بعبارة: «احترسوا دهب»، لتعلن بذلك عن اسم الشخصية التي تجسدها في المسلسل، وهو ما لفت انتباه متابعيها وأثار تساؤلاتهم حول طبيعة الدور.

وتقدم يارا السكري خلال أحداث المسلسل شخصية «دهب»، التي لم تكشف بعد عن تفاصيلها أو ملامحها الدرامية، وسط ترقب الجمهور لمعرفة دورها وعلاقتها بباقي أبطال العمل.

ويشهد مسلسل «سلطان الديب» تعاونًا جديدًا بين يارا السكري وأحمد العوضي، بمشاركة نخبة من الفنانين، ومن المقرر أن ينافس العمل في موسم دراما رمضان 2027.