موعد مباراة منتخب مصر للشباب وتنزانيا الودية اليوم.. والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة المدير الفني وائل رياض، لخوض مواجهة ودية جديدة أمام نظيره التنزاني، مساء اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الاستفادة من المباراة، من أجل مواصلة تجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم الفني والبدني، قبل خوض منافسات البطولة القارية، التي يطمح خلالها الفراعنة إلى الظهور بصورة قوية والمنافسة على اللقب.

مشوار منتخب مصر في المباريات الودية

وخاض منتخب مصر للشباب مباراتين وديتين خلال معسكره الحالي، حيث استهل مواجهاته بالفوز على منتخب روسيا بنتيجة 2-1، في تجربة قوية ساعدت الجهاز الفني على تقييم مستوى العناصر الموجودة بالقائمة.

كما التقى المنتخب المصري بنظيره التنزاني في مباراة ودية سابقة، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، ليواصل نتائجه الإيجابية خلال فترة الإعداد.

وتأتي المواجهة الثانية أمام تنزانيا لتمنح وائل رياض فرصة جديدة لتجربة بعض العناصر والوقوف على مدى تنفيذ اللاعبين للتعليمات الفنية، إلى جانب زيادة الانسجام بين أفراد المنتخب.

منتخب مصر يستعد لكأس أمم إفريقيا 2027

ويستعد منتخب مصر مواليد 2007 للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في غانا عام 2027، بعدما نجح في حجز مقعده بالبطولة القارية عقب تصدره تصفيات منطقة شمال إفريقيا.

وتفوق المنتخب المصري خلال التصفيات على منافسين أقوياء، وهم المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ليؤكد أحقيته بالتأهل ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا، اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة مصر وتنزانيا الودية، ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب 2027.