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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراديشار عن غرفة ملابس الأهلي: التعامل مع كل هؤلاء النجوم صعب

جراديشار
جراديشار
باسنتي ناجي

فتح السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ملف رحيله عن القلعة الحمراء، كاشفًا كواليس خروجه من الفريق، وموجهًا انتقادات إلى المدير الفني ييس توروب، بسبب طريقة تعامله مع اللاعبين داخل غرفة الملابس.

جراديشار

وأكد جراديشار أنه لم يشعر بالظلم بسبب رحيله عن الأهلي، موضحًا أنه لم يتمكن من إظهار أفضل إمكانياته خلال تجربته مع الفريق، ولم ينجح في تسجيل الأهداف بالشكل المنتظر، وهو ما يتفهمه في ظل طموحات النادي واحتياجاته.

وقال مهاجم سيراميكا كليوباترا إن اللعب لنادٍ بحجم الأهلي يتطلب وجود مهاجم قادر على تسجيل الأهداف باستمرار، مشيرًا إلى أنه يتفهم قرار رحيله على سبيل الإعارة، ويأمل في استغلال تجربته الحالية لإثبات قدراته.

وأضاف جراديشار أنه سيبذل قصارى جهده مع سيراميكا كليوباترا من أجل تسجيل الأهداف، على أمل العودة مجددًا إلى الأهلي وتقديم المستوى الذي يتطلع إليه.

وفي سياق آخر، انتقد جراديشار تعامل المدير الفني ييس توروب مع غرفة ملابس الأهلي، مؤكدًا أنه فقد السيطرة على اللاعبين، ولم يكن يرغب في إشراك بعض النجوم الكبار في الفريق.

وأوضح أن توروب كان صاحب قرار رحيله عن الأهلي على سبيل الإعارة، وكذلك خروجه من صفوف الفريق، معتبرًا أن التعامل مع هذا العدد الكبير من النجوم لم يكن أمرًا سهلًا بالنسبة للمدرب.

واختتم جراديشار تصريحاته بالتأكيد على صعوبة إدارة غرفة ملابس تضم هذا الكم من اللاعبين أصحاب النجومية، موضحًا أن كل لاعب لديه متطلبات ورغبات مختلفة، وهو ما جعل ييس توروب يفقد السيطرة على غرفة ملابس الفريق.

جراديشار الاهلي الزمالك منتخب مصر

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