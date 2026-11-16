رسالة مهمة من عموتة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

أكد الإعلامي إبراهيم المنيسي أهمية قرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بغلق التدريبات خلال الفترة الحالية، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم المنيسي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قرار عموتة بغلق التدريبات يُعد أمرًا إيجابيًا، خاصة في ظل أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير أكبر قدر من التركيز والراحة للاعبين قبل اللقاء.

وأضاف أن عموتة يرى أن مواجهة بيراميدز تُعد أهم مباراة له مع الأهلي خلال الفترة الحالية، وهو ما يدفعه إلى فرض حالة من التركيز والهدوء داخل الفريق، وإبعاد اللاعبين عن أي ضغوط خارجية، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للمباراة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة لتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، بينما يأمل الفريق السماوي في مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.