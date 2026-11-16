مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-11-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، إقامة عدد كبير من المواجهات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات الدولية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمباريات المنتظرة، وعلى رأسها القمة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي ألمانيا وهولندا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتحظى مباريات اليوم بأهمية كبيرة، سواء في منافسات دوري الأمم الأوروبية أو تصفيات كأس الأمم الأفريقية، في ظل سعي المنتخبات لتحقيق نتائج إيجابية وإنهاء مشوارها بصورة قوية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 10 مباريات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وتأتي أبرزها مواجهة ألمانيا وهولندا، إلى جانب لقاء سويسرا وإسكتلندا.

وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كالتالي:

* جزر الفارو ضد مولدوفا – الساعة 5 مساءً – قناة beIN Sports HD 9.

* كازاخستان ضد سلوفاكيا – الساعة 5 مساءً – قناة beIN Sports HD 5.

* إستونيا ضد بلغاريا – الساعة 7 مساءً – قناة beIN Sports HD 8.

* آيسلندا ضد لوكسمبورج – الساعة 7 مساءً – قناة beIN Sports HD 6.

* ليتوانيا ضد ليشتنشتاين – الساعة 7 مساءً – قناة beIN Sports HD 7.

* جبل طارق ضد مالطا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 5.

* مقدونيا الشمالية ضد سلوفينيا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.

* سويسرا ضد إسكتلندا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.

* ألمانيا ضد هولندا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 1.

* اليونان ضد صربيا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية اليوم

وعلى صعيد التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، يشهد جدول مباريات اليوم إقامة 6 مواجهات قوية، أبرزها لقاء السودان والسنغال، ومباراة الكاميرون أمام ناميبيا، بالإضافة إلى مواجهة غانا والصومال.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

* زيمبابوي ضد غينيا الاستوائية – الساعة 3 عصرًا – قناة beIN Sports HD 3.

* ناميبيا ضد الكاميرون – الساعة 3 عصرًا – قناة beIN Sports HD 2.

* السودان ضد السنغال – الساعة 3 عصرًا – قناة beIN Sports HD 1.

* الصومال ضد غانا – الساعة 5 مساءً – قناة beIN Sports HD 4.

* إريتريا ضد غينيا – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.

* أفريقيا الوسطى ضد بنين – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.

وتترقب الجماهير مواجهات اليوم، خاصة القمة الأوروبية بين ألمانيا وهولندا، التي تعد أبرز مباريات الإثنين، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبين ورغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية في ختام منافسات الجولة السادسة