مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي دوري المرتبط للسلة

تقام اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة إياب الدور ربع النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة لموسم 2026-2027.

وتشهد الجولة الأولى إقامة 8 مباريات في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

الزمالك × الأهلي – صالة الزمالك

مباراة المرتبط – 4:00 مساءً

مباراة الرجال – 6:00 مساءً

بتروجيت × الجزيرة – صالة حسن مصطفى

مباراة المرتبط – 3:00 مساءً

مباراة الرجال – 7:00 مساءً

المصرية للاتصالات × الاتحاد السكندري – المركز الأولمبي بالمعادي

مباراة المرتبط – 4:00 مساءً

مباراة الرجال – 6:00 مساءً

سبورتنج × سموحة – صالة سبورتنج

مباراة المرتبط – 6:00 مساءً

مباراة الرجال – 8:00 مساءً

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلي، والزمالك، والجزيرة، وبتروجيت، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من الاتحاد السكندري، والمصرية للاتصالات، وسموحة، وسبورتنج.

وتقام منافسات الدور ربع النهائي بمشاركة 8 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، تتنافس ذهابًا وإيابًا في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

وتنص لائحة المسابقة على أن الفائز في كل مباراة سواء في الرجال أو المرتبط، يحصل على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة.