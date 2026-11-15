علي ماهر يفرض الانضباط على لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التعليمات التي وضعها علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، للاعبي الفراعنة قبل السفر إلى مالاوي، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة ضمن التصفيات الأفريقية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عبر إذاعة «أون سبورت FM»، إن علي ماهر سمح للاعبين بمغادرة المعسكر والتوجه إلى منازلهم لقضاء بعض الوقت مع أسرهم، لكنه وضع ضوابط صارمة، أبرزها الابتعاد عن السهر وعدم التواجد في الأماكن العامة أو الخروج من المنزل، للحفاظ على تركيزهم وجاهزيتهم البدنية.

وأضاف شوبير أن الجهاز الفني قرر عقد اجتماعات افتراضية عبر تطبيق «زووم» مع اللاعبين خلال فترة وجودهم في منازلهم، لمتابعة مدى التزامهم بتعليمات الجهاز الفني ومواعيد النوم والراحة والاستشفاء.

وأوضح أن هذه الخطوة لا تستهدف مراقبة اللاعبين أو التشكيك في التزامهم، وإنما تأتي في إطار ترسيخ ثقافة الانضباط والحفاظ على الحالة البدنية والذهنية للفريق قبل رحلة السفر.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس رغبة علي ماهر في فرض حالة من الجدية والتركيز داخل معسكر المنتخب، وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المقبلة.