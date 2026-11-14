أحمد شوبير يكشف المقصود من وصف حسام حسن للشناوي بـ«منتهي».. وإبراهيم حسن كلمة السر

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، بعدما وصفه بأنه كان «منتهيًا» خلال إحدى الفترات السابقة.

وأوضح شوبير أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أكد له أن حسام حسن كان يقصد الفترة التي ابتعد خلالها الشناوي عن الملاعب بسبب الإصابة، بعدما خضع لعملية جراحية في الكتف أبعدته عن المشاركة لمدة وصلت إلى 5 أشهر.

وقال شوبير إن مصطفى شوبير كان يشارك بصورة منتظمة مع الأهلي خلال فترة غياب محمد الشناوي، وخاض بطولة كأس الأمم الإفريقية وقدم مستويات مميزة، وهو ما جعل التوقعات تشير إلى إمكانية الاعتماد عليه في حراسة مرمى المنتخب.

وأضاف أن حسام حسن فضّل الاستعانة بخبرات محمد الشناوي عقب عودته من الإصابة، والدليل على ذلك مشاركته أساسيًا في مواجهة بوركينا فاسو، التي كانت أول مباراة له بعد العودة إلى حسابات المنتخب.

وأشار شوبير إلى أن هذا هو المقصود من حديث حسام حسن بشأن حالة الشناوي في تلك الفترة، مؤكدًا أن المدير الفني كان يتحدث عن ابتعاد الحارس عن المشاركة بسبب الإصابة والعملية الجراحية، وليس التقليل من قيمته الفنية أو تاريخه.

وتسببت تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي في حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد استخدام وصف «منتهي»، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل النادي الأهلي وبين جماهيره.