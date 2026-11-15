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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة لبرشلونة.. إصابة فرينكي دي يونج تبعده عن منتخب هولندا وتثير القلق قبل مواجهة فياريال

فرينكي دي يونج
فرينكي دي يونج
إسلام مقلد

تلقى برشلونة ضربة جديدة قبل استئناف منافسات الدوري الإسباني، بعدما تعرض لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج لإصابة ستبعده عن المواجهة المقبلة لمنتخب بلاده أمام ألمانيا، وسط حالة من القلق داخل النادي الكتالوني بشأن طبيعة الإصابة ومدة غياب اللاعب المحتملة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، أنهى دي يونج مواجهة اليونان وهو يعاني من بعض المتاعب البدنية، بحسب البيان الطبي الصادر عن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من حسابات المباراة المقبلة أمام ألمانيا.

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، قد حاول التقليل من خطورة الإصابة عقب الفوز الكبير على اليونان بنتيجة 7-0، مؤكدًا أن استبدال اللاعب جاء بدافع الاحتياط، وأن الأمر لا يدعو إلى القلق.

لكن إعلان الاتحاد الهولندي، بعد ساعات قليلة، استبعاد دي يونج من قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة ألمانيا المقررة يوم الإثنين، أثار مخاوف بشأن احتمالية أن تكون الإصابة أكثر خطورة مما بدا في البداية.

العانة مصدر آلام دي يونج

وترددت في البداية أنباء عن معاناة لاعب برشلونة من آلام محتملة في الظهر، لكن المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «آس» تشير إلى أن منطقة العانة هي موضع الإصابة، بعدما شعر اللاعب بآلام وانزعاج خلالها أثناء مواجهة اليونان.

ومن المقرر أن يخضع دي يونج لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لبرشلونة يوم الإثنين، من أجل تحديد طبيعة الإصابة ودرجة خطورتها، ووضع البرنامج العلاجي المناسب لحالته.

وتعد إصابات منطقة العانة من المشكلات البدنية المعقدة التي قد تتطلب التعامل معها بحذر، وهو ما يجعل تحديد موعد عودة اللاعب مرتبطًا بنتائج الفحوصات ومدى استجابته للعلاج.

هانز فليك ينتظر نتائج الفحوصات

وتمثل إصابة دي يونج ضربة للمدرب الألماني هانز فليك، الذي كان قد استعاد أحد العناصر المهمة في تشكيلته، خاصة أن اللاعب يمتلك القدرة على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا تكتيكية متعددة.

وقدم النجم الهولندي مستويات لافتة خلال الفترة الماضية، بعدما شارك في مركز قلب الدفاع خلال مواجهة ألافيس، كما لعب في مركز الظهير الأيمن أمام أتلتيكو مدريد، ليؤكد قدرته على أداء أدوار مختلفة وفقًا لاحتياجات الفريق.

وينتظر فليك نتائج الفحوصات الطبية لتحديد موقف دي يونج من المباراة الأولى لبرشلونة عقب فترة التوقف الدولي، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة فياريال.

برشلونة يستعيد أولمو وكوندي أمام فياريال

وفي المقابل، تلقى الجهاز الفني لبرشلونة دفعة إيجابية قبل مواجهة فياريال، بعدما بات من المنتظر استعادة خدمات الثنائي داني أولمو وجول كوندي، لتعزيز خيارات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

بينما سيتعين على بقية اللاعبين الموجودين في قائمة المصابين، وهم رودري، وتشافي إسبارت، وروني باردجي، الانتظار لفترة إضافية قبل العودة إلى الملاعب.

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