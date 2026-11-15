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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد

برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد
برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد
أ ش أ

 توقع رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية برايان بيدفورد، عودة حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى طبيعتها إلى حد كبير في وقت متأخر من اليوم /الأحد/ بعد اضطرابات واسعة النطاق تسببت بإلغاء آلاف الرحلات وتأجيل آلاف أخرى، إثر خلل في أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية.

وأضاف بيدفورد خلال مؤتمر صحفي أن شركات الطيران تتوقع استعادة انتظام جداول التشغيل بالكامل بنهاية اليوم، مشيراً إلى أن المؤشرات الواردة من شركات الطيران تدعم هذا التوقع.

وأوضح قائلا : "استناداً إلى كل ما نتلقاه من شركائنا في شركات الطيران، فإنهم يعتقدون أنهم سيتمكنون من استعادة انتظام جداول التشغيل بالكامل بحلول نهاية العمل اليوم ".

ورغم التوقعات بعودة الحركة إلى طبيعتها، واجه المسافرون اليوم مزيداً من الاضطرابات، مع إلغاء 910 رحلات جوية حتى الآن، وفقاً لبيانات موقع " فلايت أوير " المتخصص في تتبع حركة الطيران، مع استمرار ارتفاع العدد.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة " أمريكان إيرلاينز " تمديد تنبيه السفر وإعفاء المسافرين من رسوم تغيير الحجوزات للرحلات المقررة حتى الأربعاء 18 نوفمبر.

وقالت الشركة - في بيان - إن جهود التعافي من قرار إدارة الطيران الفيدرالية بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد لا تزال مستمرة، موضحة أنها استكملت جميع عمليات الإلغاء المخطط لها خلال ليل السبت يوم الأحد، مع احتمال إلغاء بعض الرحلات الفردية خلال مواصلة العمل على استعادة التشغيل بصورة كاملة.

وأضافت أن أولويتها تتمثل في تهيئة العمليات لبدء قوي يوم الاثنين، من خلال تجهيز أطقم العمل والطائرات لضمان استئناف نقل المسافرين.

من جانبها، حثت شركة " دلتا إيرلاينز " المسافرين الذين تسمح ظروفهم بمرونة مواعيد السفر على تغيير رحلاتهم إلى يوم الاثنين أو إلى موعد لاحق.

وبحسب بيانات " فلايت أوير "، تجاوز عدد الرحلات الملغاة يوم السبت 6400 رحلة، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف رحلة أُلغيت يوم الجمعة، في أعقاب الاضطرابات التي طالت نظام الطيران الأمريكي.

رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية برايان بيدفورد حركة السفر الجوي الولايات المتحدة اضطرابات واسعة النطاق

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