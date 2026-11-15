بحضور رئيس هيئة التأمينات.. «قوى النواب» تناقش أزمة تعطيل حقوق المواطنين وأصحاب المعاشات

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قبل قليل، عقد اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن المشكلات التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية وانعكاساتها على المواطنين وأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن استمرار المشكلات المرتبطة بخدمات التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات الرسمية والتعهدات الحكومية السابقة أمام البرلمان على أرض الواقع، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال وتأخر حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية.

بحث مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا سعيد الوسيمي، بشأن مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، والتحذير من اتساع فجوة التغطية التأمينية وتدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، فضلًا عن المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه المنظومة الإلكترونية وتأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف المناقشات الوقوف على أسباب استمرار هذه المشكلات، والاستماع إلى ردود مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجتها، وآليات تحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، بما يضمن حماية حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.