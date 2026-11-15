إيحاءات وألفاظ إباحية خادشة .. القبض على صانعة محتوى بالجيزة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ وإيحاءات إباحية خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية وقيامها بالتسول الإلكترونى بصورة مبتذلة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ،وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





