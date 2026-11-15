اليمن تدين استمرار الإعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين

ادانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة، وآخرها الهجوم الذي استهدف أراضيها، اليوم، بطائرات مسيّرة في انتهاك صارخ لسيادة مملكة البحرين وسلامة أراضيها، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها.

و أكدت وزار الخارجية وشؤون المغتربين اليمنيية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم /الأحد/، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ودعت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها.