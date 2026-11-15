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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تموين الشرقية يضبط محطة بأولاد صقر لتجميع 39 ألف و884 لتر سولار وبنزين 80.. القصة الكاملة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية حملة رقابية مكبرة على محطات تموين السيارات بمركز أولاد صقر، أسفرت عن ضبط محطة لتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المنتجات البترولية، بإجمالي 39 ألفًا و884 لترًا من السولار وبنزين 80.

القصة الكاملة 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومتابعة حركة تداول المواد البترولية والتصدي لأي مخالفات.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة رقابية بدائرة مركز أولاد صقر، برئاسة المهندس عبد اللطيف النجار مدير عام التجارة الداخلية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد إحدى محطات تموين السيارات لقيامها بتجميع 17 ألفا و605 لترات سولار، و22 ألفا و279 لترا من بنزين 80، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

كما تضمنت الحملة المرور على 5 محطات تموين سيارات أخرى، حيث تبين مطابقة الأرصدة الفعلية للكميات الموجودة بالمحطات مع الأرصدة الدفترية، وعدم وجود مخالفات في هذا الشأن.

وأكدت مديرية التموين بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية والتموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد البترولية، والحفاظ على الدعم ومقدرات الدولة وضمان وصول المنتجات البترولية لمستحقيها.

الشرقية بمحافظة الشرقية بمركز أولاد صقر محطات تموين السيارات المواد البترولية

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