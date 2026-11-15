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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بالخطة الاستثمارية للعام 2026-2027 بمركز الإبراهمية بالشرقية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
محمد الطحاوي

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بشارع "عزبة القصر ومتفرعات شارع سليمان جاد " ، وذلك بإجمالي مساحة بلغت ٢٠٠٠ متر مربع ، وبنسبة تنفيذ ٤٠ ٪، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية المشروعات الجارية مركز ومدينة الإبراهيمية

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