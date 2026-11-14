تيمور الشرقية تتولى رئاسة رابطة «آسيان» عام 2029 للمرة الأولى

أعلنت وزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو، اليوم السبت، أن تيمور الشرقية ستتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 2029.



وجاء الإعلان عقب اجتماع وزراء خارجية دول الرابطة الذي عقد في مدينة باساي الفلبينية اليوم.

ومن المقرر أن تسلم الفلبين رئاسة الرابطة إلى سنغافورة عام 2027، على أن تتولى تايلاند الرئاسة في عام 2028، قبل انتقالها إلى تيمور الشرقية في العام التالي.

وستكون هذه المرة الأولى التي تتولى فيها تيمور الشرقية رئاسة الرابطة، منذ انضمامها إليها عام 2025.

وكان رئيس وزراء تيمور الشرقية كاي رالا شانانا جوسماو، قد أكد، في وقت سابق، أن بلاده ستسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة لمجتمع آسيان، من خلال دعم النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الثقافي في المنطقة.

