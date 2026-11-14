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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل

قائدي القطارات
قائدي القطارات
عبد الرحمن سرحان

تقدمت الدكتورة ريهام أبو الحسن  عضو مجلس النواب باقتراح يدعو إلى إنشاء أكاديمية عليا متخصصة لتأهيل وتخريج قائدي القطارات، وفق أحدث المعايير الدولية، للارتقاء بمنظومة السكك الحديدية، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكدت أن قائد القطار يتحمل مسئولية كبيرة لا تقل أهمية عن مسئولية قائد الطائرة، في ظل الأعداد الكبيرة من الركاب الذين يعتمدون يومياً على القطارات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في منظومة إعداد وتأهيل قائدي القطارات، ومنحهم ما يستحقونه من تقدير مهني ومادي واجتماعي.

 إنشاء أكاديمية متخصصة

ويتضمن المقترح إنشاء أكاديمية متخصصة تكون مهمتها إعداد كوادر مؤهلة لقيادة القطارات، على أن يتم قبول الطلاب من خريجي المعاهد والجامعات، مع اشتراط إجادة اللغات الأجنبية، وأن تمتد فترة الدراسة إلى عامين على الأقل، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية متخصصة وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في مجال تشغيل وقيادة القطارات.

ويشمل المقترح تعيين جميع خريجي الأكاديمية بوزارة النقل، وتوفير مسار وظيفي واضح لهم، مع المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية ومساواة رواتب قائدي القطارات برواتب الطيارين، تقديراً لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى جانب الالتزام بالزي الرسمي المناسب الذي يعكس طبيعة المهنة ومكانتها.

وشددت على أهمية إخضاع المتقدمين للكشف الطبي الشامل، وإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، باعتبار أن الكفاءة الصحية واللياقة المهنية والانضباط تمثل ركائز أساسية لضمان سلامة حركة القطارات.

إعداد كوادر مصرية مدربة

ولم يقتصر المقترح على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل امتد إلى الاستفادة من الأكاديمية في إعداد كوادر مصرية مدربة ومؤهلة للعمل في أسواق النقل الدولية، وتصدير العمالة المصرية المتخصصة في قيادة القطارات إلى الخارج، بما يفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل، ويسهم في توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل المدخل الحقيقي لتطوير قطاع السكك الحديدية، وأن إنشاء أكاديمية متخصصة لقائدي القطارات من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في مستوى التدريب والتأهيل، ويرسخ ثقافة السلامة المهنية، ويعزز مكانة الكوادر المصرية في قطاع النقل على المستويين الإقليمي والدولي.

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