التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل

رغم مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته أن اتفاقاً نووياً جديداً مع إيران لم يعد ضرورياً، واستبعاد سلسلة من الخيارات العسكرية التي تضمنت هجمات مكثفة، وإن كانت محدودة المدة، على المنشآت العسكرية والمواقع النووية، وحتى بعض البنى التحتية للطاقة، إلا أن هناك مخططا سريا للقضاء على النظام الإيراني يدور في الخفاء، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

استراتيجية الصبر

وأطلق ماركو روبيو على هذا النهج اسم "الصبر الاستراتيجي"، وهو: انتظار انتهاء العقوبات المفروضة على إيران، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار النظام في طهران.

وقال روبيو: "في هذه المرحلة، أثبتت حملة الضغط الاقتصادي والدمار الذي تسببه للنظام الإيراني فعاليتها لدرجة أن الرئيس ليس بحاجة إلى القيام بعمليات قتالية واسعة النطاق".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه إذا تجاوزت إيران "خطوطاً حمراء معينة"، فإن الولايات المتحدة يمكنها التدخل، لأنها تستطيع الاعتماد على "واحدة من أكثر القوات العسكرية قدرة في العالم".

تأجيل خطط ترامب العسكرية

وتم التخلي عن خطة إرسال قوات خاصة للاستيلاء من البلاد على ما يقرب من 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي عتبة قريبة من تلك المطلوبة لتصنيع الأسلحة النووية، على الأقل في الوقت الحالي.

وتم تأجيل دراسة مفصلة حول فعالية أقوى قنابل "تدمير المخابئ" الأمريكية في اختراق "جبل الفأس" بعمق، وهو موقع تشتبه الاستخبارات الأمريكية في أنه يضم أجهزة طرد مركزي متطورة قادرة على جعل اليورانيوم بدرجة نقاء مناسبة لصنع الأسلحة.

فانس والمفاوضات.. دور مؤجل

واقترح نائب الرئيس، الذي حمّل الحرب مسئولية الخسائر الفادحة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، أن يلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع عبر المفاوضات، ويبدو الآن أن ترامب يعتقد أن المفاوضات ستكون مضيعة لوقت فانس.

ترامب ينهي المفاوضات مع طهران

وفقا للتقارير، فإن هذه الإشارات المتضاربة مقصودة، وهي: الترغيب والترهيب، التهديدات والمبادرات.

وبعد تصريح ترامب الذي قال فيه مؤخرا:"لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّى ذلك الزمن لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!"، يرى بعض المحللين أن ترامب يأمل في أن تتلاشى إيران مع مرور الوقت من مركز اهتمام وسائل الإعلام، وأن النظام، الذي يتعرض لضغوط اقتصادية متزايدة باستمرار، سيستسلم في نهاية المطاف.لكن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة.

وقالت سوزان مالوني، الخبيرة في الشئون الإيرانية في معهد بروكينجز، لصحيفة نيويورك تايمز: "قد يكون الرئيس قد انتهى من التعامل مع إيران، لكن إيران لم تنتهِ منه".

خطر نشوب حرب جديدة والكابوس النووي

ومع تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، من المرجح أن تقوم قيادتها بتصعيد الأعمال العدائية في محاولة لتخفيف الضغط واستئناف الحرب، ونتيجة لذلك، لا تزال الولايات المتحدة عالقة في حالة جمود في الخليج من المرجح أن تتفاقم.

ويخشى العديد من المسئولين في المنطقة من أن طهران، لمنع هجوم مستقبلي، ستقرر إيجاد طريقة لتصنيع سلاح نووي وهو أمر كان ترامب ينوي منعه بكل الوسائل، وسيكون هذا السيناريو هو الأسوأ.