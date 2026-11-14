ابن بلبيس.. محافظ الشرقية يكرّم صاحب ذهبية رمي القرص بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار

كرّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية البطل الرياضي يحيى خالد حلمي صوابي لاعب منتخب مصر والمؤسسه الرياضية العسكرية بالهايكستب بالقوات المسلحة، وابن قرية سعدون بمركز بلبيس، لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار ٢٠٢٦» التي أقيمت بالسنغال، بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا مميزًا بالبطولة بلغ ٦٨.٢٣ مترًا، متفوقًا على جميع منافسيه بمنحه شهادة تقدير، وشعار المحافظة، ومكافأة مالية، تقديرًا لإنجازه الرياضي المشرف، وتحفيزًا له على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية،ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة والنائب أحمد فؤاد أباظه عضو مجلس النواب وأسرة البطل بمكتبه بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على تكريم النماذج المشرفة من أبنائها المتفوقين في مختلف المجالات، خاصة الأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن ما حققه البطل الرياضي يُعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء الشرقية، ونموذجًا ملهمًا للشباب، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة للمواهب الرياضية الواعدة وتشجيعها على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، أعرب البطل يحيي خالد عن سعادته بهذا التكريم، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على اهتمامه ودعمه للأبطال الرياضيين، مؤكدًا اعتزازه بهذا التقدير وحرصه على مواصلة التدريب وبذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية جديدة ترفع اسم مصر ومحافظة الشرقية.

وخلال التكريم تلقى المحافظ اتصالا هاتفيا من العميد حاتم فودة رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى أعرب فيها عن امتنانه وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه علي استقبال وتكريم لاعب المنتخب القومي المصري ونادي المؤسسه الرياضية العسكرية بالهايكستب والمقيد بالصف الثالث الثانوي بها ، والذي يُعد نموذجًا مشرفًا لأبناء الوطن لتحقيقه العديد من الإنجازات الدوليه والأرقام القياسيه والتي رفعت اسم مصر عاليا فى البطولات العربية و الافريقيه والدولية