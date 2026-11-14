جامعة السادات تنظم حملة للتوعية والكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة| صور

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية، بالتعاون مع كلية الصيدلة، بجامعة السادات حملة توعية وفحوصات للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة السادات، أن تنظيم هذه الحملات يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي والإنساني، وحرصها على المشاركة الفاعلة في تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بصحة المواطنين، ونشر الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، مشيرًا إلى أن الجامعة تسخر إمكاناتها العلمية والبشرية لدعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر صحة، وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الخالق، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملات التوعوية والطبية تمثل أحد المحاور الأساسية لخطة القطاع في تعزيز الوعي الصحي، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، موضحًا أهمية تعريف العاملين والمنتسبين للجامعة بالمبادرات الصحية الرئاسية، وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الفحص المجاني، لما للكشف المبكر من دور حاسم في رفع فرص الشفاء والحد من مضاعفات الأمراض وتكاليف علاجها.

وتضمنت الحملة محاضرات توعية قدمها متخصصون من وزارة الصحة، تناولت أهمية المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة، موضحين أن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، للكشف عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، بما يسهم في اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وتحسين فرص العلاج والشفاء.

وشهدت الحملة توجيه العاملين بكلية الصيدلة إلى الجهات المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة، تحت إشراف الأستاذة سناء عبد المنعم الخولي، فني تمريض بإدارة السادات الطبية، وشملت الفحوصات تحليل PSA، وتحليل FIT، والأشعة المقطعية منخفضة الجرعة، ومسحة عنق الرحم، إلى جانب التوعية بأهمية الإقلاع عن التدخين.

تأتي الحملة ضمن جهود جامعة مدينة السادات لتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر، ودعم المبادرات الصحية التي تستهدف حماية صحة المواطنين وتحسين جودة الحياة.