نقل النواب تبحث تطوير خطوط السكك الحديدية وإنشاء محاور ووسائل نقل جديدة بالدقهلية والمنوفية

تناقش لجنة السياحة والطيران المدني الثلاثاء استعدادات محافظتي الأقصر وأسوان لبدء الموسم السياحي الجديد، والفرص الاستثمارية والمعوقات التي تواجه المستثمرين في مجال السياحة، وكيفية استثمار إمكانيات المحافظتين لجذب المزيد من السائحين، بحضور محافظي الأقصر وأسوان.

تعقد اللجنة جلسة استماع لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الشئون الصحية بشأن استكمال تكليف دفعة 2023 في تخصصات العلاج الطبيعي والأسنان والصيدلة، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

لجنة النقل والمواصلات.. تبحث تطوير خطوط السكك الحديدية وإنشاء محاور ووسائل نقل جديدة بالدقهلية والمنوفية

تناقش لجنة النقل والمواصلات زيادة عدد عربات قطار المطرية – المنصورة، وتوفير رحلة جديدة إلى جانب المواعيد المقررة بمحافظة الدقهلية، ودراسة إنشاء مترو أنفاق أو قطار كهربائي يربط بين المنصورة القديمة والمنصورة الجديدة ومدينة جمصة.

كما تبحث رفع كفاءة وتطوير محطة سكك حديد شرق الدلتا بمدينة شربين، وإنشاء سور لتأمين القطاع المار بمدينة ميت غمر على خط السكة الحديد طنطا – الزقازيق، وغلق نقاط المرور العشوائية وإنشاء نفق للمشاة والسيارات.

وتناقش اللجنة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال محور وسط الدلتا وربطه بالمدن الصناعية بمحافظة المنوفية، وتطوير محطتي قطار عاطف السادات وشنوان بمدينة شبين الكوم.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. تبحث تطوير مكاتب البريد بقرى سوهاج والإسكندرية

تستكمل لجنة الاتصالات مناقشة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني، كما تبحث عدم بناء مكتب بريد قرية العمارنة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج رغم تخصيص قطعة أرض له، وعدم البدء في إحلال وتجديد مكتب بريد فلسطين رغم إدراجه أكثر من مرة في خطة الهيئة.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.. تبحث مشكلات الإسكان والخدمات بالأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير طلبات إحاطة بشأن عدم إنشاء 24 عمارة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وضعف مستوى الخدمات بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الجديدة، وإلغاء التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بالحيين R3 وR5 للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.

كما تبحث تأخر تسليم الوحدات السكنية بمشروعي زهرة وكمبوند الجامعة – دارة والصفوة بمحافظة كفر الشيخ، والآثار الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استمرار إدارة جمعيات أهلية غير متخصصة لمحطات الصرف الصحي الممولة بمنح أجنبية بالمحافظة.

لجنة الإدارة المحلية.. تبحث تطوير الطرق والكباري ومشكلات البنية التحتية بالدقهلية والمحافظات.

تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبات إحاطة بشأن عدم الاستفادة من موقف البر الشرقي بميت غمر، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، وما أثير بشأن إهدار المال العام في إنشائه.

كما تبحث مشكلات توصيل الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي بمركز المنصورة، وتردي البنية التحتية وتهالك الشوارع الداخلية والجانبية بالمدينة، وإنارة الطريق الحدودي لبحيرة المنزلة الرابط بين دمياط والدقهلية وبورسعيد.

وتتناول اللجنة تحويل كوبري السلالم بالمنزلة إلى كوبري مخصص للمشاة، واستكمال ازدواج طريق المطرية – دكرنس – المنصورة، ورفع كفاءة طريق ترعة السلام، ومشكلات موقف سيارات المنصورة – المنزلة – المطرية.

كما تناقش إحلال وتجديد كوبري مشاة قرية ميت ناجي بمركز ميت غمر، ورصف الطريق الرابط بين قريتي إخطاب وبرج النور، ورصف الطريق من إخطاب حتى ميت العامل، وتطبيق أحكام قانون البناء بمدينة المنصورة، وارتفاع القيمة الإيجارية للعقارات، ورسوم تراخيص البناء ونقل مخلفات الحفر.

وتبحث كذلك مراجعة المركز المالي والحسابات الختامية لـ25 صندوقًا خاصًا وعدد من الحسابات الخاصة بديوان عام محافظة الدقهلية، وتدبير 75 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة شوارع مدينة دكرنس.

لجنة الشباب والرياضة.. تستعرض استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالقطاع.

تناقش لجنة الشباب والرياضة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة.

لجنة حقوق الإنسان.. تبحث الشكاوى الواردة إليها

تعرض اللجنة الشكاوى الواردة إليها خلال اجتماعها المقرر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر .