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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسبانيا: تكرار حوادث القطارات فائقة السرعة يدفع المسافرين لتجنبها ويضع السياحة أمام أزمة

حوادث القطارات
حوادث القطارات
أ ش أ

كشفت بيانات رسمية إسبانية أعلنت، اليوم الجمعة، تراجع عدد مستخدمي القطارات فائقة السرعة بنسبة 15.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في مؤشر على تداعيات أزمة السكك الحديدية التي تفاقمت عقب حادثي قطارات هذا العام، وأثارت مخاوف الركاب ودفعَت كثيرين إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، ما يثير قلق قطاعي السياحة وسفر الأعمال في البلاد.

وأدى حادث التصادم الذي وقع في 28 أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل 69 شخصاً، إلى إغلاق خط القطارات فائقة السرعة الرابط بين مدريد ومنطقة الأندلس للمرة الثانية خلال تسعة أشهر، ما اضطر نحو 19 ألف راكب يستخدمون الخط يومياً إلى البحث عن وسائل نقل بديلة؛ فيما لايزال الخط خارج الخدمة حتى الآن.

وأظهرت بيانات اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة في إسبانيا (CNMC) اليوم، تراجع عدد ركاب القطارات فائقة السرعة للمسافات الطويلة بنسبة 15% خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ليسجل 18.7 مليون راكب، وذلك في أعقاب حادث تصادم قطارين قرب قرية أداموز جنوب البلاد في يناير الماضي، والذي أسفر عن مقتل 46 شخصاً، ودفع كثيراً من المسافرين إلى التحول نحو استئجار السيارات أو استخدام الرحلات الجوية الداخلية.

ورغم عدم اتضاح التداعيات الكاملة للحادث الأخير حتى الآن، يرجح خبراء أن تكون آثاره أكثر حدة، محذرين من تراجع ثقة المسافرين في إسبانيا، التي تعد ثاني أكثر دول العالم استقبالاً للسياح بعد فرنسا، باعتبارها وجهة آمنة للسفر.

وأقرت الحكومة الإسبانية هذا الأسبوع مرسوماً يتضمن حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة السكك الحديدية وتوفير الحماية الاجتماعية لسائقي القطارات والعاملين في غرف التحكم. ووصفت نقابة سائقي القطارات الرئيسية هذه الإجراءات بأنها أول خطوة فعلية نحو تحسين مستويات الأمان

وقال خوان بيدرو أزنار، الباحث في كلية إدارة الأعمال «إيساد»، إن وقوع حادثين خطيرين خلال تسعة أشهر فقط من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بسمعة شبكة السكك الحديدية الإسبانية، مشيراً إلى أن استعادة ثقة الركاب تتطلب إعطاء الأولوية للإصلاحات الفنية وتعزيز معايير السلامة.

في الوقت نفسه، دعا كارلوس جاريدو، رئيس مجموعة صناعة السياحة «ميسا ديل توريزمو»، السلطات الإسبانية إلى وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وضمان أعمال الصيانة الدورية.

ورغم أن معظم السياح الدوليين يصلون إلى إسبانيا جواً، فإن شبكة القطارات فائقة السرعة اضطلعت بدور رئيسي في دعم نمو أبرز الوجهات السياحية ومراكز الأعمال في مختلف أنحاء البلاد على مدى العقود الماضية.

بيانات رسمية إسبانية القطارات أزمة السكك الحديدية

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