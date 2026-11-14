رئيس جنوب الوادي الأهلية يتفقد موقع مقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية

أجرى الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، جولة تفقدية لمتابعة خطط التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب، رافقه خلالها الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد إسماعيل عبد الكريم، النائب الأكاديمي، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الأهلية ومرافقوه، جولتهم بتفقد الموقع المقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية بمبنى العلوم الإدارية، حيث جرى بحث التصورات المبدئية للمشروع وآليات الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، بما يتيح تجميع مختلف الخدمات الطلابية في مكان واحد، ويسهم في تسهيل حصول الطلاب عليها وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، بأن تطوير منظومة الخدمات الطلابية يأتي على رأس أولويات الجامعة، مشيرا إلى أن إنشاء المجمع يستهدف توفير بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب التوسع في البرامج الأكاديمية، بما يعزز جودة الحياة الجامعية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

امتحانات منتصف الفصل الدراسي

وتضمنت الجولة متابعة سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027 لطلاب برنامج الطب والجراحة، حيث تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه اللجان الامتحانية، واطمأنوا على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، كما استمعوا إلى آراء الطلاب بشأن مستوى الأسئلة ومدى توافقها مع المقررات الدراسية.

وشارك في الجولة الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور وليد محمد شاكر، مدير برنامج طب الفم والأسنان، والدكتورة نجوى سعد، مدير برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الجامعة على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات التطويرية ومختلف جوانب العملية التعليمية، والعمل على سرعة تذليل أي معوقات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية والطلابية، وتحقيق رؤية الجامعة في بناء بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة.