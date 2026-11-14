قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية
ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
السلطات المجرية تضبط 20 مليون يورو في إطار تحقيقات فساد مع وزير سابق
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لفتح جميع معابر غزة لدخول المساعدات الإنسانية
بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا: الكشف الطبي على 699 مواطنًا بقافلة طبية مجانية بقرية الشاورية

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا
يوسف رجب

نفذت مديرية الشئون الصحية بقنا، قافلة طبية علاجية متكاملة بقرية الشاورية، التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ699 مواطنًا، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 154 حالة بعيادة الباطنة، و157 حالة بعيادة الأطفال، و40 حالة بعيادة النساء، و197 حالة بعيادة العظام، و35 حالة بعيادة الأسنان، و93 حالة بعيادة الجلدية، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ23 حالة.

فيما أشارت الدكتورة رضا بخيت، مدير إدارة القوافل العلاجية بصحة قنا، إلى أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الطبية المساعدة، شملت إجراء 42 تحليلًا بمعمل الدم، و17 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فضلًا عن إجراء الفحص المبكر لـ60 مواطنًا.

ندوات توعية

وأضافت مدير إدارة القوافل العلاجية بصحة قنا، بأن القافلة تضمنت تنظيم ندوات للتثقيف والتوعية الصحية، استفاد منها أكثر من 87 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها المبادرات الرئاسية، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والنظافة العامة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة والوقاية من الأمراض.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، وتكثيف جهود التوعية الصحية، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 

قنا قافلة طبية علاجية صحة قنا قرية الشاورية وزارة الصحة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

التنفس

الوهن العضلي الوبيل.. مرض يهدد عضلات التنفس وقد يدفع المصابين إلى العناية المركزة

صورة أرشيفية

خبير علاقات دولية: ترامب مطالب بإعادة ترتيب أولوياته والتركيز على الأزمات الداخلية

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: الرئيس السيسي كان صاحب فكرة تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد