صحة قنا: الكشف الطبي على 699 مواطنًا بقافلة طبية مجانية بقرية الشاورية

نفذت مديرية الشئون الصحية بقنا، قافلة طبية علاجية متكاملة بقرية الشاورية، التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ699 مواطنًا، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 154 حالة بعيادة الباطنة، و157 حالة بعيادة الأطفال، و40 حالة بعيادة النساء، و197 حالة بعيادة العظام، و35 حالة بعيادة الأسنان، و93 حالة بعيادة الجلدية، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ23 حالة.

فيما أشارت الدكتورة رضا بخيت، مدير إدارة القوافل العلاجية بصحة قنا، إلى أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الطبية المساعدة، شملت إجراء 42 تحليلًا بمعمل الدم، و17 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فضلًا عن إجراء الفحص المبكر لـ60 مواطنًا.

ندوات توعية

وأضافت مدير إدارة القوافل العلاجية بصحة قنا، بأن القافلة تضمنت تنظيم ندوات للتثقيف والتوعية الصحية، استفاد منها أكثر من 87 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها المبادرات الرئاسية، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والنظافة العامة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة والوقاية من الأمراض.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، وتكثيف جهود التوعية الصحية، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

