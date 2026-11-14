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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين..محلية دشنا بقنا توضح حقيقة تراكم القمامة

رفع المخلفات بقنا
رفع المخلفات بقنا
يوسف رجب

أوضح خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حقيقة الموقف، والإجراءات المتخذة للتعامل مع شكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تراكم القمامة بأحد المواقع بمدينة دشنا شمال محافظة قنا.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز  ومدينة دشنا، إن الموقع المشار إليه يضم حاويتين مخصصتين لتجميع القمامة، ويتم رفع المخلفات منهما بصفة منتظمة مرتين يوميًا، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.


 

وأضاف بهيج، بأن قطعة الأرض محل الشكوى كانت محل نزاع سابق، قبل أن تتمكن الوحدة المحلية من استردادها وضمها إلى أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية تحقق النفع العام وتلبي احتياجات أهالي المدينة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة، والحرص على رفع المخلفات بصورة دورية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها على أرض الواقع، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على النظافة العامة.

وناشد رئيس مدينة دشنا ، المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بإلقاء القمامة داخل الحاويات المخصصة لذلك، وعدم إلقائها في الأماكن العامة، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للمدينة.
 

قنا مدينة دشنا أملاك الدولة منظومة النظافة أخبار قنا

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