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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مسابقة 30 ألف معلم.. بدء تلقي مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة المقبولين بقنا

بيان المسوغات المطلوبة
بيان المسوغات المطلوبة
يوسف رجب

أعلن طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن بدء إجراءات استكمال التعاقد وتلقي مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة المقبولين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، اعتبارا من غداً الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المستندات التي سوف يتم استلامها بمعرفة اللجنة بديوان المديرية بقاعة الاجتماعات بالدور الثاني، تشمل"بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية موجهه لجهة العمل، اقرار موقع من مدير ادارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقاً علي التوقيع من المعين بعدم سبق فصلة من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، إقرار المجلس الطبي المختص "الكشف الطبي".
 

وتابع سعدالدين، وكل من: شهادة ميلاد مميكنة، صل المؤهل الحاصل عليه، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء، شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء بالنسبة للإناث، اقرار الحالة الاجتماعية، إقرار الذمة المالية، ٥ صورة شخصية، تحليل مخدرات، استمارة ۱۰۳ ع ح"، والمستندات التي سيتم طلبها بالإدارة بعد التوزيع".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه تم تقسيم المعلمين إلى مجموعتين حسب أرقامهم داخل الكشوف المعلنة، وذلك للحضور غداً الأربعاء 11 نوفمبر 2026 إلى ديوان المديرية، وتضم المجموعة الأولى أسماء المعلمون من رقم 1 إلى 120سرعة التوجه إلى المديرية في تمام الساعة 10 صباحاً، على أن تقوم المجموعة الثانية المعلمون من رقم 121 إلى 240، بالحضور أمام اللجنة لتسليم مسوغات التعيين في تمام الساعة 1 ظهراً.

وفيما يخص المعلمين المعينين ضمن نسبة الـ 5% "ذوي الهمم"، التوجه الى إدارة الموارد البشرية بديوان المديرية، غداً الأربعاء 11 نوفمبر 2026م، في تمام الساعة 10 صباحاً، مؤكدا على المعلمين ضرورة تنظيم المستندات في ملفين منفصلين1- ملف أصل يحتوي على الأوراق والشهادات الأصلية أو المستخرجات الرسمية الأصلية، 2- ملف صورة يحتوي على صور ضوئية واضحة من نفس الأوراق الموجودة في ملف الأصلى.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى محافظ قنا، بضرورة تيسير الخطوات المطلوبة وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد للمعلمين المستهدفين بالتعيين ضمن الدفعة الخامسة لمسابقة الـ 30 ألف معلم.
 


 

قنا مسابقة الـ30ألف معلم مسوغات التعيين المجموعة الأولى الدفعة الخامسة أخبار قنا

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