أخبار قنا.. إعلان تشكيل اتحاد طلاب المدارس الثانوية.. بدء تلقي مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، المستشفى العام يوضح حقيقة العطل الفني بوحدة الغسيل الكلوى، جامعة قنا تكرّم الفائزين في«بي فيت» والدوري الداخلي لكرة الطائرة وخماسى كرة القدم، إعلان تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية 2026/2027، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يبحث مع نقيب أطباء قنا تعزيز التعاون بالتدريب الطبى، ويبحث إنشاء مكتب بريد بالجامعة لخدمة الطلاب وهيئة التدريس، بدء تلقي مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة المقبولين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، ضمن حملة «ستر ودفا وإطعام» توزيع 200 بطانية لدعم أسر أولى بالرعاية بقرى مركز قنا.





مستشفى قنا العام يوضح حقيقة العطل الفني بوحدة الغسيل الكلوى

أصدرت إدارة مستشفى قنا العام، بيانًا توضيحيًا، بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق بحدوث عطل فني بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، مؤكدةً التعامل الفوري مع العطل، وإعادة تشغيل المحطة خلال أقل من نصف ساعة، واستكمال جميع جلسات الغسيل الكلوي للمرضى دون تسجيل أي مضاعفات.

وأوضحت إدارة مستشفى قنا العام، بأنه يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، حدث عطل فني طارئ بنظام التشغيل الآلي، لمحطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، ما تسبب في انخفاض مؤقت بمعدل ضخ المياه إلى ماكينات الغسيل الكلوى.

جامعة قنا تكرّم الفائزين في«بي فيت» والدوري الداخلي لكرة الطائرة وخماسى كرة القدم





كرّمت جامعة قنا، الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة اللياقة البدنية «بي فيت»، ومنافسات الدوري الداخلي لكرة الطائرة وخماسي كرة القدم، ضمن أنشطة العام الجامعي 2026/2027، وذلك بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب – إدارة النشاط الرياضي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ووزع الدكتور اشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجوائز على الطلاب الفائزين بحضور محمد وليد، مدير عام رعاية الطلاب و محمد موسى، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفريق عمل الإدارة.

تعليم قنا يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية 2026/2027



شهد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، فعاليات انتخابات وتنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، والتي أقيمت بمعسكر قنا الدائم، بمشاركة القيادات الطلابية، وبحضور الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والحاج سعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الاتحادات الطلابية تمثل المنصة الديمقراطية والميدان الحقيقي لصقل الشخصية القيادية للطلاب، وتدريبهم على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية استراتيجية واعدة لبناء جيل شاب يجمع بين قوة الانتماء وعالمية المهارات.

رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يبحث مع نقيب أطباء قنا تعزيز التعاون بالتدريب الطبى

استقبل الدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، وفدًا من نقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الجامعة، وبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الطبية والعلمية والمهنية.

وضم وفد النقابة كل من: الدكتور محمود عويس، الأمين العام للنقابة، والدكتور وليد أبوالعباس، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية، حيث قدم الوفد درع نقابة أطباء قنا للدكتور عباس منصور، تقديرًا لمكانته العلمية والأكاديمية، واعتزازًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع الجامعة بالنقابة.

ضمن مسابقة 30 ألف معلم.. بدء تلقي مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة المقبولين بقنا



أعلن طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن بدء إجراءات استكمال التعاقد وتلقي مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة المقبولين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، اعتبارا من غداً الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المستندات التي سوف يتم استلامها بمعرفة اللجنة بديوان المديرية بقاعة الاجتماعات بالدور الثاني، تشمل"بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية موجهه لجهة العمل، اقرار موقع من مدير ادارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقاً علي التوقيع من المعين بعدم سبق فصلة من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، إقرار المجلس الطبي المختص "الكشف الطبي".

جنوب الوادي الأهلية تبحث إنشاء مكتب بريد بالجامعة لخدمة الطلاب وهيئة التدريس

بحث الدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس أمناء الجامعة، آفاق التعاون المشترك قيادات الهيئة القومية للبريد المصرى، وإمكانية إنشاء مكتب بريد داخل الحرم الجامعي، لتوفير الخدمات البريدية والمالية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وضم وفد البريد المصري كل من: عادل عايش، رئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا، و ريمون ملاك وهبة، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد قنا، و محمود محمد حسين، مدير إدارة المبيعات بمنطقة بريد قنا، وامبارك حمتو سيد، رئيس قسم المبيعات بمنطقة بريد قنا، و كريمة فاروق علي، مسؤولة العلاقات العامة بمنطقة بريد قنا.





ضمن حملة «ستر ودفا وإطعام».. توزيع 200 بطانية لدعم أسر أولى بالرعاية بقرى مركز قنا





نجحت جمعية الأورمان في توزيع 200 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركز قنا، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، شملت قرى دندرة والجبيل والجبل ونجع جريو ونجع سعيد والحميدات، وذلك ضمن فعاليات حملة «ستر ودفا وإطعام»، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير سبل الحماية لهم خلال فصل الشتاء.



وأكد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن توزيع البطاطين يأتي في إطار جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

