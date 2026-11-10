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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضمن حملة «ستر ودفا وإطعام».. توزيع 200 بطانية لدعم أسر أولى بالرعاية بقرى مركز قنا

توزيع البطاطين
توزيع البطاطين
يوسف رجب

نجحت جمعية الأورمان في توزيع 200 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركز قنا، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، شملت قرى دندرة والجبيل والجبل ونجع جريو ونجع سعيد والحميدات، وذلك ضمن فعاليات حملة «ستر ودفا وإطعام»، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير سبل الحماية لهم خلال فصل الشتاء.
 

وأكد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن توزيع البطاطين يأتي في إطار جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.


 

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية مستمرة في تنفيذ أنشطتها الخيرية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على مساندة الأسر غير القادرة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، موضحًا أن توزيع البطاطين يستهدف توفير الدفء والحماية للأسر المستحقة ومساعدتها على مواجهة برودة الطقس.
 

قواعد بيانات دقيقة

وأضاف شعبان، بأن الجمعية تحرص على وصول المساعدات إلى مستحقيها من خلال قواعد بيانات دقيقة وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا.
 

جدير بالذكر أن حملة «ستر ودفا وإطعام» تأتي ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها جمعية الأورمان لدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توزيع البطاطين والمواد الغذائية وتقديم المساعدات الموسمية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وترسيخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعى.
 

قنا جمعية الأورمان الأسر الأولى بالرعاية الأعباء المعيشية وزارة التضامن الاجتماعي أخبار قنا

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