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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا

حملة أمنية بقنا
حملة أمنية بقنا

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، خلال مداهمة أمنية بقرية نجع العرب التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وأثناء محاولة ضبط المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية، في محاولة للهروب، ما دفعهم للرد على مصدر النيران.



و أسفر التعامل مع النيران عن مصرع المتهم المطلوب، وعُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.
 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، فيما تواصل الجهات المختصة فحص المضبوطات واستكمال التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، شنت حملة لضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، تشير التحريات إلى تورطه في نشاط اتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

قنا مصرع تاجر مخدرات إطلاق نار مركز أبوتشت ضبط عنصر إجرامي أسلحة نارية المواد المخدرة

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