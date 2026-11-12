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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قنا يبحث مع وفد حزب مستقبل وطن سبل دعم المستشفيات الجامعية

جولة وفد مستقبل وطن بجامعة قنا
جولة وفد مستقبل وطن بجامعة قنا
يوسف رجب

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وضم الوفد اللواء يحيى العيسوي، والنائب عصام هلال عفيفي، والنائب عبد الحميد الدمرداش، الأمناء المساعدين للحزب، إلى جانب وفد أمانة الحزب بمحافظة قنا برئاسة النائب محمد عبدالفتاح آدم، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذة طروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، وعلي موسى، أميني الجامعة المساعدين.

ورحب الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بوفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات أمانة الحزب بمحافظة قنا، مستعرضًا نشأة الجامعة ومراحل تطورها منذ بدايتها وحتى الآن، وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى تحولها نحو جامعة ذكية، وتقدمها في مجال التحول الرقمي، ودورها في خدمة المجتمع من خلال القوافل الطبية، فضلًا عن مكانتها في التصنيفات الدولية والعالمية، وتعزيز أبعادها الدولية.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى وجود تجمع جامعي متكامل يضم أربع مؤسسات تعليمية، هي جامعة قنا الحكومية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، والجامعة التكنولوجية، بما يعزز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمنطقة.
 

فيما أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بزيارة جامعة قنا، ووجه التحية والتقدير باسم الوفد للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة وقياداتها وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، مؤكدًا أهمية توظيف مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري في مختلف المجالات، وربط البحث العلمي باحتياجات المواطنين، إلى جانب دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما استعرض الدكتور أحمد علي عامر، نائب مدير المستشفيات الجامعية بقنا، إمكانات المستشفيات الجامعية، والأقسام الطبية المختلفة، والخدمات العلاجية التي تقدمها لأبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة، ودورها في دعم المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة.

جولة تفقدية بالمستشفيات

وعقب اللقاء، أجرى رئيس الجامعة ووفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية، شهدت تسليم تبرعات الحزب للمستشفيات، والتي تمثلت في مجموعة من المستلزمات الطبية، دعمًا للخدمات الصحية وتعزيزًا لقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

قنا جامعة قنا حزب مستقبل وطن المستشفيات الجامعية القوافل الطبية أخبار قنا

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