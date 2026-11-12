جامعة قنا تعزز حضورها البحثي الدولي في تصنيف ليدن المفتوح

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إدراج الجامعة ضمن تصنيف ليدن المفتوح في نسخته لعام 2026، حيث نجحت الجامعة في تحقيق إنجاز دولي جديد يرسخ مكانتها البحثية المتميزة، وجاءت جامعة قنا في المركز 1734 عالميا من بين 2964 جامعة مشاركة، كما حصدت المرتبة 74 على المستوى الأفريقي من إجمالي 175 جامعة، وحلت في المركز 16 محليا من بين 31 جامعة مصرية مدرجة في التصنيف، مع تحقيق قفزة نوعية ونمو ملحوظ في كافة مؤشرات الإنتاج والتأثير العلمي مقارنة بنتائج الإصدار السابق لعام 2025، بما يعكس التطور المستمر في الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة.



وأظهرت نتائج التصنيف تحسنا لافتا في مؤشرات الإنتاج والبحث العلمي للجامعة، ففي مؤشر التأثير العلمي ارتفع عدد الأبحاث المنشورة ليصل إلى 1074 بحثا في إصدار 2026 مقارنة بـ 1015 بحثا في إصدار 2025، بنسبة نمو بلغت +5.8%، كما قفز عدد الاستشهادات المرجعية ليبلغ 9775 استشهادا مقارنة بـ 8672 استشهادا في العام السابق، محققا نسبة زيادة قدرها +12.8%.



وعلى صعيد مؤشر التعاون الدولي، سجلت الجامعة 4088 بحثا مشتركا مقارنة بـ 3749 بحثا في عام 2025، بنسبة نمو بلغت +9.2%، فضلًا عن ارتفاع مؤشر النشر مفتوح الوصول ليصل إلى 2759 بحثا مقارنة بـ 2328 بحثا في الإصدار السابق، بنسبة زيادة بلغت +9.2%، وهو ما يعكس تنامي جهود الجامعة في تعزيز انفتاحها العلمي الدولي وإتاحة مخرجاتها البحثية للمجتمع الأكاديمي العالمي.



دعم منظومة البحث العلمي

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن هذا الإنجاز يعكس الجهود المؤسسية المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن تعزيز حضور جامعة قنا في التصنيفات الإقليمية والدولية يأتي ترجمة عملية لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نحو تطوير جودة العملية التعليمية، ودعم منظومة البحث العلمي، وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ووجه رئيس جامعة قنا، الشكر والتقدير لكافة منتسبي الجامعة ولجنة التصنيف الدولي والاستدامة على جهودهم المتكاملة، مؤكدًا استمرار العمل للارتقاء بالمخرجات التعليمية والبحثية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويرسخ مكانة جامعة قنا كإحدى جامعات الجيل الرابع الرائدة وشريك أساسي في التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمدير التنفيذي للجنة التصنيف الدولي والاستدامة بالجامعة، بأن تصنيف ليدن المفتوح يُعد من أبرز التصنيفات الدولية المرموقة والمعتمدة على المؤشرات الدقيقة في تقييم الأداء البحثي، حيث يقيس حجم الإنتاج العلمي، وقوة تأثيره، والتعاون الدولي، والنشر مفتوح الوصول.



معدل الاستشهادات المرجعية

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمدير التنفيذي للجنة التصنيف الدولي والاستدامة بالجامعة، بأن القفزة في معدل الاستشهادات المرجعية بنسبة +12.8% تمثل أبرز نقاط القوة في أداء الجامعة، مما يعكس جودة الإنتاج البحثي وإسهامه في إثراء المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التقدم في مؤشري التعاون الدولي والنشر مفتوح الوصول يؤكد نجاح جهود الجامعة في تطوير بيئتها البحثية وتحفيز النشر في الدوريات العالمية المصنفة.



