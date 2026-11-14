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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. جلسة الحكم على قاتل زوجته عروس المنوفية

عروسة المنوفية
عروسة المنوفية

تنظر محكمة استئناف السادات اليوم جلسة النطق بالحكم على الزوج المتهم بقتل زوجته كريمة والمعروفة اعلامياً بعروسة المنوفية

وقد قضت المحكمة الجلسة الماضية باحالة اوراق الزوج المتهم الي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي به بعد اعترافه بقتل زوجته كريمة والتي كانت حامل بجنين منذ بضعة أشهر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل قرية ميت برة التابعة لدائرة المركز، وتم القبض على الزوج المتهم والذي اعترف بإرتكاب الجريمة بعد 4 شهور من زواجه.

وقد تم عرضه على الطب الشرعي طبقاً لمطالب الدفاع والذي ثبت من التقارير انه سليم، قبل أن يتم إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

المنوفية محافظة المنوفية السادات كريمة عروسة المنوفية

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