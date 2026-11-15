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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم .. نظر مُحاكمة 7 سيدات بخلية «أخوات داعش» الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم محاكمة 7 سيدات بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 6883 لسنة 2026، جنايات المطرية، والمعروفة بـ"خلية أخوات داعش".


 تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025، المتهمة الأولى أسست جماعة إرهابية على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمات من الثانية وحتى الأخيرة تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لجميع المتهمات جريمة تمويل الإرهاب.

وقال مجري التحريات، إن المتهمة الأولى أسست الخلية تعتنق الأفكار التكفيرية واستقطبت بعض العناصر النسائية وتكوينها خلية عنقودية تمهيدا لارتكاب عمليات عدائية، وقيام المتهمة بتكليف عناصر الخلية للسفر للخارج لتلقى تدريبات مع الميليشيات في الخارج بدولة ليبيا لتلقة تدريبات على حرب العصابات وتصنيع المتفجرات، وسعى بعضهن للسفر لمطروح وتأجير شقة لعقد اللقاءات التنظيمية، تمهيدا لدخول ليبيا لتلقى التدريبات القتالية.

المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 7 سيدات الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي خلية أخوات داعش

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