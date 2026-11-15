عصام عبدالفتاح: إيفا بارتون من حكام النخبة.. ولن يكون هناك تحليل للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي وبيراميدز

كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس اختيار الحكم السلفادوري إيفا بارتون لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أنه يُصنف ضمن حكام النخبة، رغم أن الدوري السلفادوري ليس من الدوريات القوية.

وقال “عبدالفتاح”، في تصريحات لبرنامج "مودرن سبورتس" الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "مودرن إم تي آي"، إن قوة الدوري في السلفادور لا ترتبط بمستوى التحكيم، مشيرًا إلى أن اللجنة فاوضت أكثر من اتحاد كرة قدم من أجل استقدام حكم لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن تكلفة استقدام الحكام الأجانب تختلف وفقًا لتكاليف الطيران، موضحًا أن اللجنة حاولت تحقيق التوازن والاقتصاد في نفقات استقدام طاقم التحكيم للمباراة.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه لن يكون هناك تحليل للحالات التحكيمية الخاصة بمباراة الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أن الإعلان عن بقية أفراد طاقم التحكيم سيكون غدًا.

واختتم تصريحاته بالكشف عن تواجده حاليًا في الإسكندرية، لإلقاء محاضرات تستهدف تطوير أداء الحكام والارتقاء بمستواهم.