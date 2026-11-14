قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلفا لـ على ماهر.. مؤمن سليمان يقود التدريب الأول مع سيراميكا كليوباترا
لا مكان للعلاقات الشخصية.. السيد البدوي: معايير جديدة لاختيار قيادات المكتب التنفيذي للوفد
القيادة المركزية الأمريكية: مقاتلات F-16 تواصل دورياتها فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط
خالد الجندي: لا أحد يبلغ منزلة الصحابة.. لكن يمكن الاقتداء بأعمالهم والتشبه بهم
خالص العزاء والمواساة.. النائب محمد أبو العينين ينعي خال المستشار محمد عمران
أحمد موسى: وزير الأمن الداخلي الأمريكي لم يستبعد فرضية تعرض قطاع الطيران لهجوم سيبراني
خبير سلامة جوية يحذر: توقف الملاحة الأمريكية قد يتكرر في دول أخرى.. ويكشف سر القرار الحاسم لإنقاذ الطائرات
خطة حكومية لتحويل الريف لمراكز إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحياء القرى المنتجة
إزاي الكلام ده.. أحمد موسى: أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة مراقبة جوية
دموع تختصر حكاية عمر.. سهير جودة تحتفي بتكريم فاروق فلوكس
هل تعرضت الملاحة الجوية الأمريكية لهجوم سيبراني؟.. خبير سلامة جوية يكشف سيناريوهات توقف المطارات
نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات
نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات
عبد الفتاح تركي

تبدأ نوة المكنسة 2026 في الإسكندرية يوم 16 نوفمبر 2026، وفقًا للمواعيد المتداولة في جدول النوات، وتستمر لمدة 4 أيام، وتصاحبها عادة رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، وسط تساؤلات حول مدى امتداد تأثيرها إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وصولًا إلى المنيا، وما إذا كانت التقلبات الجوية المرتبطة بها ستقتصر على المدن الساحلية أم تشمل مناطق أخرى من الجمهورية.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وترقب التغيرات الجوية المصاحبة للنوات الشتوية، التي تختلف طبيعة تأثيراتها وحدتها من منطقة إلى أخرى، بحسب الموقع الجغرافي والظروف الجوية المصاحبة، وفي الوقت نفسه أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية استعدادًا لأي تقلبات جوية محتملة.

واقرأ أيضًا:

موعد وصول نوة المكنسة 2024 مصر

متى موعد نوة المكنسة 2026 في الإسكندرية وكم تستمر؟

وفقًا للمواعيد المتداولة في جدول النوات بالإسكندرية، من المقرر أن تبدأ نوة المكنسة يوم 16 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام، وتعد من أبرز النوات الشتوية التي تشهدها المحافظة خلال شهر نوفمبر، نظرًا لما يصاحبها عادة من رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

وتحظى نوة المكنسة باهتمام واسع من المواطنين، خصوصًا سكان الإسكندرية والمحافظات الساحلية، بسبب ارتباطها بالتغيرات الجوية التي قد تشمل سقوط الأمطار ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن احتمالات اضطراب حركة البحر والملاحة البحرية.

وتزداد أهمية متابعة موعد النوة مع اقتراب بدايتها، في ظل التساؤلات بشأن طبيعة تأثيراتها على المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية، ومدى اختلاف حدة الظواهر الجوية من محافظة إلى أخرى.

ما المحافظات المتأثرة بنوة المكنسة 2026؟

تتركز التأثيرات الجوية الأكثر حدة لنوة المكنسة عادة على السواحل الشمالية، وفي مقدمتها الإسكندرية، حيث ترتفع فرص سقوط الأمطار الغزيرة التي قد تكون مصحوبة بحبات البرد، إلى جانب نشاط الرياح والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة واضطراب حركة البحر.

ولا تقتصر التأثيرات المحتملة للنوات الشتوية على المدن الساحلية فقط، إذ قد تمتد بعض الظواهر الجوية إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، ولكن بدرجات متفاوتة وفقًا لطبيعة الحالة الجوية والموقع الجغرافي لكل محافظة.

وتتراوح التأثيرات المحتملة في هذه المناطق بين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، دون أن تصل بالضرورة إلى مستويات التأثير التي تشهدها المدن الساحلية.

أما بالنسبة إلى شمال الصعيد وصولًا إلى المنيا، فتظل طبيعة التأثيرات مرتبطة بامتداد الحالة الجوية الفعلية، ولا يعني حلول موعد نوة المكنسة بالضرورة تعرض جميع المحافظات للظواهر الجوية نفسها أو بالحدة ذاتها.

نوة المكنسة

هل تصل أمطار نوة المكنسة إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري؟

من أبرز التساؤلات المرتبطة بنوة المكنسة 2026 مدى وصول الأمطار إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري، خاصة أن التأثيرات الجوية للنوات الشتوية لا تكون متطابقة في جميع المناطق.

وتشير طبيعة التأثيرات المعتادة للنوة إلى أن السواحل الشمالية تكون الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة ونشاط الرياح واضطراب البحر، بينما قد تشهد القاهرة ومناطق الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وانخفاضًا في درجات الحرارة ونشاطًا للرياح.

وتختلف حدة هذه الظواهر من منطقة إلى أخرى، ولذلك لا يمكن اعتبار موعد النوة وحده دليلًا على تعرض القاهرة أو المحافظات الداخلية للأمطار الغزيرة نفسها التي قد تشهدها الإسكندرية.

هل تمتد تأثيرات نوة المكنسة إلى شمال الصعيد والمنيا؟

تمثل احتمالات امتداد تأثيرات نوة المكنسة إلى شمال الصعيد والمنيا أحد الموضوعات التي تثير اهتمام المواطنين مع اقتراب موعدها، خصوصًا في ظل اختلاف طبيعة الطقس بين المناطق الساحلية ومحافظات الصعيد.

ووفقًا للتفاصيل الواردة بشأن تأثيرات النوات الشتوية، يمكن أن تمتد بعض الظواهر الجوية إلى مناطق من شمال الصعيد، ولكن بدرجات متفاوتة عن السواحل الشمالية، إذ ترتبط التأثيرات المحتملة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

ولا يعني ذلك بالضرورة تعرض جميع مناطق شمال الصعيد للأمطار أو التقلبات الجوية بالدرجة نفسها، إذ تظل طبيعة التأثير مرتبطة بامتداد الحالة الجوية المصاحبة للنوة.

ما حالة الملاحة البحرية في ميناء الإسكندرية قبل نوة المكنسة؟

بالتزامن مع متابعة الاستعدادات للتقلبات الجوية المحتملة، أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة، مؤكدة استمرار العمل بصورة طبيعية في ظل الأحوال الجوية الحالية التي تشهد سطوع الشمس على المحافظة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار متابعة حركة السفن وانتظام عمليات التداول داخل الميناء، مع الاستعداد للتعامل مع أي تغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة خلال الفترة المقبلة.

وتولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمتابعة الأحوال الجوية وحالة البحر، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة السفن والعاملين والبضائع، وضمان استمرار العمل وفقًا للظروف الجوية السائدة.

نوة المكنسة

ما تعليمات ميناء الإسكندرية لمواجهة التقلبات الجوية؟

وضعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السفن وانتظام حركة الملاحة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة، تحسبًا لأي طوارئ قد تفرضها الأحوال الجوية، في إطار الاستعداد للتقلبات الجوية المحتملة.

وتشمل خطة الاستعداد متابعة الموقف الجوي بصورة دورية من خلال النشرات والتنبؤات الجوية والرصد المستمر، مع تنفيذ رصدات جوية كل ساعة، وإذاعتها على جميع السفن الموجودة بمناطق الانتظار والسفن المتراكية داخل الميناء، بما يساعد على متابعة التغيرات الجوية والتعامل معها وفق الإجراءات المقررة.

كما تتضمن التعليمات التنبيه على السفن الموجودة بالمخطاف الداخلي ومنطقة الانتظار الخارجي بضرورة التأكد من تثبيت المراسي بصورة آمنة، والحفاظ على مسافات مناسبة بين السفن، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة، والتأكيد على تغطية جميع عنابر السفن لحماية البضائع من التلف.

ورفعت الهيئة كذلك درجة الاستعداد لأطقم الإنقاذ والغطس، مع تجهيز القاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق، والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تفرضها الظروف الجوية.

كيف يستعد ميناء الإسكندرية لاستقبال نوة المكنسة 2026؟

تتضمن استعدادات ميناء الإسكندرية مراجعة شبكات صرف مياه الأمطار الموجودة بالطرق وأسطح المباني داخل الميناء، والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لاستيعاب أي تجمعات للمياه، فضلًا عن تجهيز مجموعات تدخل سريع من الفنيين لتوجيهها إلى المناطق المتضررة حال وقوع أي طارئ.

وتشمل خطة التأمين أيضًا المرور الدوري على المباني والأرصفة، والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة للإدارات المختصة، والتأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لحماية البضائع من التطاير أو التلف.

كما تتضمن الإجراءات تأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ، مع استمرار متابعة جميع مرافق الميناء والمسطح المائي على مدار الساعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات مرتبطة بالأحوال الجوية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الهيئة على حماية المنشآت والمرافق والبضائع والسفن، والحفاظ على انتظام العمل بالميناء خلال فترات التقلبات الجوية والنوات الشتوية.

تأثير نوة المكنسة - حالة الطقس

ما جدول نوات الإسكندرية المتبقية في 2026؟

يتضمن جدول النوات المنتظرة في الإسكندرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر مجموعة من النوات التي تختلف في مواعيد بدايتها ومدتها واتجاه الرياح المصاحبة لها، وتتنوع بين نوات ترتبط برياح شمالية غربية وأمطار، وأخرى تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف.

وفيما يلي أبرز مواعيد النوات المتبقية وفقًا للجدول الوارد:

1- نوة المكنسة

تبدأ يوم 16 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام، وتصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

2- نوة باقي المكنسة

تبدأ يوم 22 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، وترتبط برياح جنوبية غربية وسقوط الأمطار.

3- نوة قاسم

تبدأ يوم 4 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتشهد رياحًا جنوبية غربية وعواصف.

4- نوة الفيضة الصغيرة

تبدأ يوم 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار.

5- نوة عيد الميلاد

تبدأ يوم 28 ديسمبر، وتستمر لمدة يومين، وترتبط برياح غربية وأمطار غزيرة.

ويتيح جدول النوات التعرف على المواعيد المتوقعة لأبرز التقلبات الجوية الموسمية التي تشهدها الإسكندرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مع اختلاف مدة كل نوة واتجاه الرياح والظواهر الجوية المصاحبة لها.

لماذا سميت نوة المكنسة وباقي نوات الإسكندرية بهذه الأسماء؟

ترتبط أسماء النوات الشتوية في الإسكندرية بالتراث البحري والخبرات المتوارثة لدى الصيادين قديمًا، الذين اعتادوا متابعة التغيرات الموسمية في حركة الرياح والأمواج وحالة البحر، وإطلاق أسماء مميزة على الفترات التي تتكرر خلالها ظواهر جوية معينة.

وأصبحت هذه التسميات جزءًا من الذاكرة الشعبية لأهالي المدينة، خاصة مع ارتباطها بمواسم الأمطار والرياح واضطراب البحر، وما تفرضه هذه الظروف من استعدادات خاصة على المناطق الساحلية والأنشطة المرتبطة بالملاحة والصيد.

كما ارتبطت النوات على مدار سنوات طويلة بحياة سكان الإسكندرية، نظرًا لما قد يصاحبها من تغيرات في حالة الطقس وحركة البحر، وهو ما جعل أسماءها ومواعيدها المتداولة تحظى باهتمام واسع مع اقتراب فصل الشتاء.

موعد وصول نوة المكنسة

ماذا يجب معرفته عن نوة المكنسة قبل موعدها في 2026؟

تبدأ نوة المكنسة في الإسكندرية يوم 16 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام، وفقًا لجدول النوات المتداول، وتصاحبها عادة رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، بينما تتركز التأثيرات الجوية الأكثر حدة على السواحل الشمالية، مع احتمالات امتداد بعض الظواهر إلى القاهرة والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد بدرجات متفاوتة.

وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار فتح البوغاز وانتظام الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة، وتنفيذ إجراءات احترازية تشمل متابعة النشرات الجوية والرصد كل ساعة وتجهيز فرق الإنقاذ والطوارئ ومراجعة شبكات صرف مياه الأمطار.

وتظل متابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية أمرًا مهمًا للتعرف على تطورات الحالة الجوية الفعلية، وعدم الاعتماد على المواعيد التقليدية للنوات وحدها باعتبارها توقعات مؤكدة بشأن كميات الأمطار أو المناطق التي ستتأثر بها.

نوة المكنسة نوة المكنسة 2026 موعد نوة المكنسة 2026 نوة المكنسة في الإسكندرية موعد نوات الإسكندرية 2026 حالة الطقس في الإسكندرية أمطار الإسكندرية نوات الشتاء في مصر جدول نوات الإسكندرية نوة المكنسة والمحافظات المتأثرة حالة الملاحة في ميناء الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

مؤيدون لجماعة الإخوان

إشادة أمريكية بقرار مصر.. مسعد بولس: تجميد أموال الإخوان يحرمهم من تنفيذ مخططاتهم

ترشيحاتنا

مصر وتركيا

صلاح عبد العاطي: تحركات مصر وتركيا وقطر بالقاهرة تستهدف إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

المجلس القومي للمرأة

نسرين البغدادي: تمكين المرأة مدخل رئيسي لاستقرار الأسرة.. واقتصاد الرعاية يدعم زيادة دخلها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

محلل سياسي يكشف أسباب تصاعد الغضب والاحتجاجات الشعبية في فرنسا

بالصور

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضراوات في الفرن.. وجبة شهية وسهلة بمكونات بسيطة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد