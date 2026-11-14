نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

تبدأ نوة المكنسة 2026 في الإسكندرية يوم 16 نوفمبر 2026، وفقًا للمواعيد المتداولة في جدول النوات، وتستمر لمدة 4 أيام، وتصاحبها عادة رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، وسط تساؤلات حول مدى امتداد تأثيرها إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وصولًا إلى المنيا، وما إذا كانت التقلبات الجوية المرتبطة بها ستقتصر على المدن الساحلية أم تشمل مناطق أخرى من الجمهورية.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وترقب التغيرات الجوية المصاحبة للنوات الشتوية، التي تختلف طبيعة تأثيراتها وحدتها من منطقة إلى أخرى، بحسب الموقع الجغرافي والظروف الجوية المصاحبة، وفي الوقت نفسه أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية استعدادًا لأي تقلبات جوية محتملة.

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متى موعد نوة المكنسة 2026 في الإسكندرية وكم تستمر؟

وفقًا للمواعيد المتداولة في جدول النوات بالإسكندرية، من المقرر أن تبدأ نوة المكنسة يوم 16 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام، وتعد من أبرز النوات الشتوية التي تشهدها المحافظة خلال شهر نوفمبر، نظرًا لما يصاحبها عادة من رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

وتحظى نوة المكنسة باهتمام واسع من المواطنين، خصوصًا سكان الإسكندرية والمحافظات الساحلية، بسبب ارتباطها بالتغيرات الجوية التي قد تشمل سقوط الأمطار ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن احتمالات اضطراب حركة البحر والملاحة البحرية.

وتزداد أهمية متابعة موعد النوة مع اقتراب بدايتها، في ظل التساؤلات بشأن طبيعة تأثيراتها على المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية، ومدى اختلاف حدة الظواهر الجوية من محافظة إلى أخرى.

ما المحافظات المتأثرة بنوة المكنسة 2026؟

تتركز التأثيرات الجوية الأكثر حدة لنوة المكنسة عادة على السواحل الشمالية، وفي مقدمتها الإسكندرية، حيث ترتفع فرص سقوط الأمطار الغزيرة التي قد تكون مصحوبة بحبات البرد، إلى جانب نشاط الرياح والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة واضطراب حركة البحر.

ولا تقتصر التأثيرات المحتملة للنوات الشتوية على المدن الساحلية فقط، إذ قد تمتد بعض الظواهر الجوية إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، ولكن بدرجات متفاوتة وفقًا لطبيعة الحالة الجوية والموقع الجغرافي لكل محافظة.

وتتراوح التأثيرات المحتملة في هذه المناطق بين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، دون أن تصل بالضرورة إلى مستويات التأثير التي تشهدها المدن الساحلية.

أما بالنسبة إلى شمال الصعيد وصولًا إلى المنيا، فتظل طبيعة التأثيرات مرتبطة بامتداد الحالة الجوية الفعلية، ولا يعني حلول موعد نوة المكنسة بالضرورة تعرض جميع المحافظات للظواهر الجوية نفسها أو بالحدة ذاتها.

هل تصل أمطار نوة المكنسة إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري؟

من أبرز التساؤلات المرتبطة بنوة المكنسة 2026 مدى وصول الأمطار إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري، خاصة أن التأثيرات الجوية للنوات الشتوية لا تكون متطابقة في جميع المناطق.

وتشير طبيعة التأثيرات المعتادة للنوة إلى أن السواحل الشمالية تكون الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة ونشاط الرياح واضطراب البحر، بينما قد تشهد القاهرة ومناطق الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وانخفاضًا في درجات الحرارة ونشاطًا للرياح.

وتختلف حدة هذه الظواهر من منطقة إلى أخرى، ولذلك لا يمكن اعتبار موعد النوة وحده دليلًا على تعرض القاهرة أو المحافظات الداخلية للأمطار الغزيرة نفسها التي قد تشهدها الإسكندرية.

هل تمتد تأثيرات نوة المكنسة إلى شمال الصعيد والمنيا؟

تمثل احتمالات امتداد تأثيرات نوة المكنسة إلى شمال الصعيد والمنيا أحد الموضوعات التي تثير اهتمام المواطنين مع اقتراب موعدها، خصوصًا في ظل اختلاف طبيعة الطقس بين المناطق الساحلية ومحافظات الصعيد.

ووفقًا للتفاصيل الواردة بشأن تأثيرات النوات الشتوية، يمكن أن تمتد بعض الظواهر الجوية إلى مناطق من شمال الصعيد، ولكن بدرجات متفاوتة عن السواحل الشمالية، إذ ترتبط التأثيرات المحتملة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

ولا يعني ذلك بالضرورة تعرض جميع مناطق شمال الصعيد للأمطار أو التقلبات الجوية بالدرجة نفسها، إذ تظل طبيعة التأثير مرتبطة بامتداد الحالة الجوية المصاحبة للنوة.

ما حالة الملاحة البحرية في ميناء الإسكندرية قبل نوة المكنسة؟

بالتزامن مع متابعة الاستعدادات للتقلبات الجوية المحتملة، أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة، مؤكدة استمرار العمل بصورة طبيعية في ظل الأحوال الجوية الحالية التي تشهد سطوع الشمس على المحافظة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار متابعة حركة السفن وانتظام عمليات التداول داخل الميناء، مع الاستعداد للتعامل مع أي تغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة خلال الفترة المقبلة.

وتولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمتابعة الأحوال الجوية وحالة البحر، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة السفن والعاملين والبضائع، وضمان استمرار العمل وفقًا للظروف الجوية السائدة.

ما تعليمات ميناء الإسكندرية لمواجهة التقلبات الجوية؟

وضعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السفن وانتظام حركة الملاحة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة، تحسبًا لأي طوارئ قد تفرضها الأحوال الجوية، في إطار الاستعداد للتقلبات الجوية المحتملة.

وتشمل خطة الاستعداد متابعة الموقف الجوي بصورة دورية من خلال النشرات والتنبؤات الجوية والرصد المستمر، مع تنفيذ رصدات جوية كل ساعة، وإذاعتها على جميع السفن الموجودة بمناطق الانتظار والسفن المتراكية داخل الميناء، بما يساعد على متابعة التغيرات الجوية والتعامل معها وفق الإجراءات المقررة.

كما تتضمن التعليمات التنبيه على السفن الموجودة بالمخطاف الداخلي ومنطقة الانتظار الخارجي بضرورة التأكد من تثبيت المراسي بصورة آمنة، والحفاظ على مسافات مناسبة بين السفن، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة، والتأكيد على تغطية جميع عنابر السفن لحماية البضائع من التلف.

ورفعت الهيئة كذلك درجة الاستعداد لأطقم الإنقاذ والغطس، مع تجهيز القاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق، والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تفرضها الظروف الجوية.

كيف يستعد ميناء الإسكندرية لاستقبال نوة المكنسة 2026؟

تتضمن استعدادات ميناء الإسكندرية مراجعة شبكات صرف مياه الأمطار الموجودة بالطرق وأسطح المباني داخل الميناء، والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لاستيعاب أي تجمعات للمياه، فضلًا عن تجهيز مجموعات تدخل سريع من الفنيين لتوجيهها إلى المناطق المتضررة حال وقوع أي طارئ.

وتشمل خطة التأمين أيضًا المرور الدوري على المباني والأرصفة، والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة للإدارات المختصة، والتأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لحماية البضائع من التطاير أو التلف.

كما تتضمن الإجراءات تأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ، مع استمرار متابعة جميع مرافق الميناء والمسطح المائي على مدار الساعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات مرتبطة بالأحوال الجوية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الهيئة على حماية المنشآت والمرافق والبضائع والسفن، والحفاظ على انتظام العمل بالميناء خلال فترات التقلبات الجوية والنوات الشتوية.

ما جدول نوات الإسكندرية المتبقية في 2026؟

يتضمن جدول النوات المنتظرة في الإسكندرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر مجموعة من النوات التي تختلف في مواعيد بدايتها ومدتها واتجاه الرياح المصاحبة لها، وتتنوع بين نوات ترتبط برياح شمالية غربية وأمطار، وأخرى تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف.

وفيما يلي أبرز مواعيد النوات المتبقية وفقًا للجدول الوارد:

1- نوة المكنسة

تبدأ يوم 16 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام، وتصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

2- نوة باقي المكنسة

تبدأ يوم 22 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، وترتبط برياح جنوبية غربية وسقوط الأمطار.

3- نوة قاسم

تبدأ يوم 4 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتشهد رياحًا جنوبية غربية وعواصف.

4- نوة الفيضة الصغيرة

تبدأ يوم 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار.

5- نوة عيد الميلاد

تبدأ يوم 28 ديسمبر، وتستمر لمدة يومين، وترتبط برياح غربية وأمطار غزيرة.

ويتيح جدول النوات التعرف على المواعيد المتوقعة لأبرز التقلبات الجوية الموسمية التي تشهدها الإسكندرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مع اختلاف مدة كل نوة واتجاه الرياح والظواهر الجوية المصاحبة لها.

لماذا سميت نوة المكنسة وباقي نوات الإسكندرية بهذه الأسماء؟

ترتبط أسماء النوات الشتوية في الإسكندرية بالتراث البحري والخبرات المتوارثة لدى الصيادين قديمًا، الذين اعتادوا متابعة التغيرات الموسمية في حركة الرياح والأمواج وحالة البحر، وإطلاق أسماء مميزة على الفترات التي تتكرر خلالها ظواهر جوية معينة.

وأصبحت هذه التسميات جزءًا من الذاكرة الشعبية لأهالي المدينة، خاصة مع ارتباطها بمواسم الأمطار والرياح واضطراب البحر، وما تفرضه هذه الظروف من استعدادات خاصة على المناطق الساحلية والأنشطة المرتبطة بالملاحة والصيد.

كما ارتبطت النوات على مدار سنوات طويلة بحياة سكان الإسكندرية، نظرًا لما قد يصاحبها من تغيرات في حالة الطقس وحركة البحر، وهو ما جعل أسماءها ومواعيدها المتداولة تحظى باهتمام واسع مع اقتراب فصل الشتاء.

ماذا يجب معرفته عن نوة المكنسة قبل موعدها في 2026؟

تبدأ نوة المكنسة في الإسكندرية يوم 16 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام، وفقًا لجدول النوات المتداول، وتصاحبها عادة رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، بينما تتركز التأثيرات الجوية الأكثر حدة على السواحل الشمالية، مع احتمالات امتداد بعض الظواهر إلى القاهرة والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد بدرجات متفاوتة.

وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار فتح البوغاز وانتظام الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة، وتنفيذ إجراءات احترازية تشمل متابعة النشرات الجوية والرصد كل ساعة وتجهيز فرق الإنقاذ والطوارئ ومراجعة شبكات صرف مياه الأمطار.

وتظل متابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية أمرًا مهمًا للتعرف على تطورات الحالة الجوية الفعلية، وعدم الاعتماد على المواعيد التقليدية للنوات وحدها باعتبارها توقعات مؤكدة بشأن كميات الأمطار أو المناطق التي ستتأثر بها.