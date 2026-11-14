خطة حكومية لتحويل الريف لمراكز إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "إحياء القرى المنتجة"

تعمل الدولة على تنمية الريف المصري من خلال مبادرة "إحياء القرى المنتجة"، التي تستهدف دعم الإنتاج داخل القرى، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية تعتمد على المزايا النسبية التي تتميز بها كل قرية، ومساندة أصحاب المشروعات والعاملين في الأنشطة المختلفة.

وأوضح محمد غانم، خلال برنامج "الجدعان" المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كل قرية لديها ميزة نسبية وإنتاج ومنتج تتميز به، ولذلك تستهدف المبادرة مساندة العاملين في هذه الأنشطة، وتوفير مصانع للتصنيع الزراعي أو وحدات صناعية تساعدهم على تقديم منتجاتهم للسوق المحلية أو العالمية.

وأشار إلى وجود خطط لإنشاء مجمعات صناعية صغيرة داخل القرى المصرية، إلى جانب جهود دعم الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان والمناحل وغيرها من المشروعات الصغيرة المستهدفة داخل الريف المصري.

وتستهدف المبادرة كذلك مساعدة القرى المنتجة على التصدير، من خلال دعم القرى المنتجة للياسمين، والقرى المنتجة للنباتات الطبية والعطرية، سواء كانت نباتات طازجة أو مجففة أو في صورة زيوت طبيعية، مؤكدًا أن الدولة تسعى بقوة إلى مساندة هذه الأنشطة داخل القرى.

وأكد أهمية دعم شباب الخريجين في القرى، والعمل على رفع دخول الأسرة الريفية، ومساندة المرأة الريفية، بما يساهم في تنمية الأنشطة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شرح هذه الخطوات والتزم بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المبادرة تحظى بتعاون وزارة الصناعة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب وجود تكليفات رئاسية في هذا الشأن.

وأضاف أن التكليفات تتضمن إعادة النظر في جميع الأصول التابعة للدولة داخل القرى المصرية، واستغلال الأراضي والمباني بالشكل الأمثل، لإنشاء الوحدات والمجمعات الصناعية، والمناطق المخصصة لتنمية الإنتاج الحيواني وزيادة إنتاج مصر من الألبان داخل القطاع الريفي.

ودعا محمد غانم أهالي الريف إلى المشاركة في هذه المشروعات والتحرك للاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكدًا أن القرى المصرية تمتلك إمكانات وموارد يمكن العمل عليها وتحقيق عائد منها، وأنه لا ينبغي أن يكون الانتقال إلى القاهرة هو الطريق الوحيد للحصول على فرصة عمل، قائلًا: "بلدك مليانة كنوز اشتغل فيها وابدع، هتلاقي ربح غير طبيعي".

وأشار إلى أن مشروع "إحياء القرى المنتجة المصرية" جاد بالفعل ويحظى باعتمادات كبيرة من الدولة، لكنه أعرب عن حزنه لعدم ظهور القطاع التعاوني الزراعي في الصورة حتى الآن، منتظرًا تحرك القطاع التعاوني الزراعي المصري للمشاركة في تنفيذ المشروع.