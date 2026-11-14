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هل تعرضت الملاحة الجوية الأمريكية لهجوم سيبراني؟.. خبير سلامة جوية يكشف سيناريوهات توقف المطارات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل تعرضت الملاحة الجوية الأمريكية لهجوم سيبراني؟.. خبير سلامة جوية يكشف سيناريوهات توقف المطارات

الملاحة
الملاحة
محمد البدوي

كشف الطيار محمود القط، خبير السلامة الجوية، عن عدة احتمالات وراء أزمة تعطل الملاحة الجوية التي شهدتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تزامن الواقعة مع مشكلات تقنية سابقة في بعض الأنظمة الإلكترونية؛ يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء الاضطراب المفاجئ في حركة الطيران.

وأوضح القط، خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الأيام الأربعة أو الخمسة التي سبقت الأزمة شهدت أعطالًا في أنظمة «أوت لوك» و«مايكروسوفت»، وهو ما تسبب في ارتباك بعض الإجراءات والمراسلات الداخلية بالمطارات، لافتًا إلى أن هذه التطورات تستحق الدراسة عند تحليل أسباب توقف الملاحة.

 تمويلات تستهدف تحديث البنية التحتية

وأضاف أن وزارة النقل الأمريكية تجري منذ نحو عام مشاورات مع الكونجرس للحصول على تمويلات تستهدف تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران، بالتزامن مع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أبراج المراقبة الجوية؛ من خلال مشروع تنفذه شركة «إير سبيس»، التي سارعت إلى نفي مسؤولية مشروعها عن واقعة الانقطاع.

تقديم الدعم المتبادل

وأشار خبير السلامة الجوية إلى أن استمرار معدلات الحركة الجوية دون تغيرات استثنائية واضحة؛ يثير تساؤلات حول الكيفية التي تعرضت بها المنظومة لهذا التوقف المفاجئ، خاصة أن أنظمة إدارة المجال الجوي تعتمد على قطاعات مترابطة يمكنها تقديم الدعم المتبادل عند حدوث أعطال في أحد المكونات.

المطارات الأمريكية على نطاق جغرافي واسع

ولفت إلى أن بروتوكولات الطيران الدولية لا تقوم على نقطة تشغيل واحدة تتحكم في المنظومة بالكامل، وهو ما يجعل امتداد مشكلة الاتصالات إلى المطارات الأمريكية على نطاق جغرافي واسع، من الساحل الغربي إلى باقي الولايات، أمرًا يستدعي التوقف أمامه ودراسة جميع الاحتمالات.

المطارات المطارات الأمريكية وزارة النقل الأمريكية

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