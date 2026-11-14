بريطانيا تلغي مئات الرحلات.. معاناة في مطارات المملكة المتحدة بسبب أزمة الطيران الأمريكي

رصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، معاناة آلاف الركاب في مطارات المملكة المتحدة مع إلغاء الرحلات عبر المحيط الأطلسي بعد أن أوقفت الولايات المتحدة جميع الطائرات المغادرة.



ويواجه المسافرون جواً في المملكة المتحدة اضطراباً بعد تعليق جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أيام من إطلاق أداة "ذكية" تعمل بالذكاء الاصطناعي.



مطار يونايتد يلغي 1800 رحلة



تم إلغاء حوالي 10 آلاف رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة حتى يوم السبت، وفقًا لموقع Flightradar24، وألغت كل من خطوط دلتا الجوية وخطوط أمريكان إيرلاينز أكثر من 2200 رحلة جوية.

في غضون ذلك، ألغت شركة يونايتد 1800 رحلة، بينما ألغت شركة ساوث ويست ما يقرب من 1400 رحلة.



إلغاءات في مطار هيثرو



تُظهر لوحات المغادرة والوصول في مطار هيثرو هذا الصباح أن عدداً من الرحلات الجوية الأمريكية قد تم إلغاؤها أو تأجيلها.وتشمل الرحلات الملغاة رحلات الخطوط الجوية الأمريكية إلى دالاس، ورحلات الخطوط الجوية المتحدة إلى هيوستن، ورحلة الخطوط الجوية البريطانية من نيويورك.



وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "قد تتأخر رحلاتنا المغادرة من الولايات المتحدة بسبب مشكلة مراقبة الحركة الجوية المستمرة".

وأضاف: "ننصح العملاء بالتوجه إلى المطار كما هو مخطط له حتى نتمكن من محاولة إقلاع طائرتنا بأسرع وقت ممكن. هذا الأمر خارج عن سيطرتنا تماماً، وفرقنا تعمل بجد لتقليل أي اضطراب قد يلحق بعملائنا".

وألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلة إلى نيويورك كان من المقرر أن تقلع من مطار لندن هيثرو في الساعة 10:30 مساءً يوم الجمعة.



مانشستر وفيرجن أتلانتيك في قلب الأزمة



أكد متحدث باسم مطار مانشستر أن ثلاث رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة من المقرر أن تغادر صباح يوم السبت - جميعها تشغلها شركة فيرجن أتلانتيك - من المرجح أن تتأثر إذا لم يتم حل المشكلة قريباً.



وقال متحدث باسم شركة فيرجن أتلانتيك: "نحن على علم بأمر إيقاف الرحلات الجوية الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية لجميع المطارات الأمريكية".

وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب ونقيّم أي تأثير محتمل على رحلاتنا. ننصح جميع المسافرين الذين من المقرر سفرهم بالتحقق من حالة رحلاتهم على موقع virginatlantic.com".

فيما اضطر عدد من الركاب للنوم في منطقة استلام الأمتعة بمطار واشنطن دالاس الدولي في شانتيلي، بولاية فرجينيا، يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، بعد أن أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد.



أداة ذكاء اصطناعي جديدة قبل 3 أيام من الكارثة



تم طرح أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة "SMART" في جميع مراكز التحكم التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية قبل ثلاثة أيام من تعليق جميع الرحلات الجوية.

وتم إطلاق نظام جديد لحركة الملاحة الجوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي قبل ثلاثة أيام فقط من إيقاف جميع الطائرات الأمريكية عن الطيران أمس لأطول فترة زمنية منذ أحداث 11 سبتمبر.

وتم تطبيق هذه التقنية - المعروفة باسم الإدارة الاستراتيجية للمجال الجوي أو "SMART" - في 22 مركزًا لمراقبة حركة المرور الجوية يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن الأداة تجمع حوالي 200 "تدفق بيانات" على منصة واحدة.