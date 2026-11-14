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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استمرار الاضطراب الجوي في أمريكا.. ووزير نقل ترامب يحمل المسئولية للنظام القديم

مطار بولاية تكساس الأمريكية
مطار بولاية تكساس الأمريكية
محمد على


حمّل وزير النقل الأمريكي شون دافي التوقف على نظام مراقبة الحركة الجوية الذي وصفه بأنه "قديم للغاية"، محذرًا من أن عودة الأمور إلى طبيعتها ستستغرق وقتًا.


يواصل المسافرون من وإلى الولايات المتحدة مواجهة تأخيرات وإلغاءات في الرحلات الجوية صباح السبت، على الرغم من أن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (Federal Aviation Administration - FAA) علقت قرار وقف جميع الرحلات على مستوى البلاد.

وكانت السلطات المختصة قد اصدرت هذا الأمر النادر الحدوث يوم الجمعة عقب "انقطاع في خدمات الاتصالات"، مع وقف جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين رفعت إدارة الطيران الفدرالية قرار الوقف وأكدت أن بعض الرحلات بدأت في الإقلاع مجددا.

وقالت الوكالة: "قبل السماح باستئناف الرحلات، أجرينا اختبارات شاملة لأنظمتنا للتأكد من أنها مستقرة وأن العمليات لا تزال موثوقة"، كما نصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران للحصول على آخر المستجدات بشأن الرحلات.

وقد أرجع وزير النقل الأمريكي شون دافي سبب التوقف إلى ما وصفه بنظام مراقبة جوية "قديم بدرجة لا تُصدَّق"، محذراً من أن عودة العمليات إلى طبيعتها سيستغرق وقتاً.

وقال في تصريح للصحفيين : "عند الساعة 8:15 (مساءً) الليلة، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فتحنا المجال الجوي. هل يعني ذلك أن كل الرحلات ستُقلع؟ في الوقت الحالي، ستكون الوتيرة بطيئة، فالأمر يعتمد على توفر الأطقم العاملة، وهل لدينا طيارون ومضيفو طيران متاحون لتسيير الرحلات. سنبذل قصارى جهدنا لتسيير أكبر عدد ممكن من الرحلات الليلة".

وتُظهر خريطة اضطرابات المطارات على موقع "Flightradar24" ،المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، مشكلات كبيرة في مطارات مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة صباح السبت.


وأفاد موقع "فلايت أواير" (FlightAware) -وهو خدمة أخرى لتتبع الرحلات إن عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة من وإلى الولايات المتحدة قد تجاوز 8860 رحلة، مشيراً إلى أن نحو 2650 رحلة أخرى قد أُلغيت حتى الآن صباح السبت.

من جانبها، أعلنت شركات "United Airlines" و"Delta" و"American" أنها بدأت في استئناف عملياتها الطيران.

وقالت شركة "American" في بيان صدر مساء الجمعة: "نركّز على تسيير أكبر عدد ممكن من الرحلات المتبقية هذا المساء، مع العمل في الوقت ذاته على تهيئة الشركة لتحقيق أقوى تعافٍ ممكن في الأيام المقبلة".

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