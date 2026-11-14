رعب في أمريكا.. إخلاء مدينة كاملة في منتصف الليل بسبب قنبلة

أصدرت شرطة ولاية إلينوي أمراً بالإخلاء الإلزامي ليلة الجمعة لجزء كبير من مدينة بيوريا ومدينة إيست بيوريا المجاورة بسبب العثور على قنبلة في شركة BioUrja Renewables، وهي مصنع سابق لإنتاج الإيثانول والكحول.

دائرة خطر بمساحة 1.6 كيلومتر

كإجراء احترازي، حثت السلطات جميع من يسكنون أو يعملون ضمن دائرة نصف قطرها ميل واحد (حوالي 1.6 كيلومتر) من المنشأة على إخلاء منازلهم ومتاجرهم فوراً حتى إشعار آخر، كما تم إغلاق معظم شوارع المنطقة أمام حركة المرور.

رئيسة البلدية تؤكد العثور على القنبلة

وأكدت رئيسة بلدية بيوريا، ريتا علي، العثور على قنبلة في المصنع، على الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ بعد عن هوية من زرع الجهاز أو ما هو الهدف المقصود.

تحقيق فيدرالي واسع

وقالت ريتا علي للصحفيين: "نبذل قصارى جهدنا لحل هذا الوضع"، ويشارك في التحقيق كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وخفر السواحل ووزارة الأمن الداخلي".