مصطفى محمد يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي: أسطورة إلى الأبد.. التاريخ له اسم وهو ملك مصر

احتفى مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، بالإنجاز التاريخي الذي حققه محمد صلاح، قائد الفراعنة، بعدما انفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب.

ونشر مصطفى محمد صورة لمحمد صلاح عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وأرفقها برسالة إشادة قال فيها: «أعظم هداف في تاريخ كرة القدم المصرية، أسطورة إلى الأبد، التاريخ له اسم، وهذا الاسم هو أسطورة ملك مصر».

وجاء احتفاء مصطفى محمد بعدما قاد محمد صلاح منتخب مصر لتحقيق فوز كبير على مالاوي بنتيجة 5-0، بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 84، رافعًا رصيده إلى 69 هدفًا دوليًا، ليعادل رقم حسام حسن في صدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

ولم يكتفِ قائد المنتخب بمعادلة الرقم، بل عاد ليسجل الهدف الخامس للفراعنة والثاني له في المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليصل إلى هدفه الدولي رقم 70، وينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، محققًا إنجازًا استثنائيًا في مسيرته الدولية.