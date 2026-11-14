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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية أمريكي: نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي قديم ويحتاج للتحديث

دونالد ترامب
دونالد ترامب
البهى عمرو

قال الدكتور بي إل دي سيلفا، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية، من نيويورك، إن أزمة الطيران الحالية تحمل أبعادًا وتداعيات سياسية على أداء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل إلغاء أكثر من 6600 رحلة جوية وتأخر 300 رحلة أخرى.

وأضاف الدكتور بي إل دي سيلفا، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية روان علي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث يرتبط بعدم استقرار خدمات الاتصالات، وحدوث انقطاع في الخدمة، موضحًا أن الوزير جافين أشار إلى وجود نوع من الضغط على المعدات، وهو ما أدى إلى إيقاف النظام.

وأشار إلى وجود احتمال آخر يتعلق بنظام يُسمى «SMART»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى دعم عملية مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، موضحًا أن بعض التقديرات تفترض أن هذا النظام لم يكن ذكيًا بما يكفي، وربما كان السبب وراء ما حدث.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن أسباب الأزمة، لافتًا إلى أن حركة الطيران بدأت تعود تدريجيًا.

وأكد أن حل هذه المشكلة لا يزال ضروريًا، مشيرًا إلى أن نظام مراقبة الحركة الجوية نفسه قديم، وأن تحديثه يحتاج إلى نحو 50 مليون دولار. 

نيويورك الحركة الجوية الطيران دونالد ترامب

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