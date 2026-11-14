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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل الصرف للمستحقين.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الساعات المقبلة، لبدء صرف مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر 2026، وذلك وفقاً للمواعيد الرسمية المقررة لملايين الأسر المستفيدة في مختلف محافظات الجمهورية، وفي ظل حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، يتزايد البحث المكثف من المواطنين عبر محركات البحث عن خطوات الاستعلام بالرقم القومي، بالإضافة إلى شروط وضوابط انضمام مستحقين جدد لمنظومة الدعم النقدي المشروط لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

موعد وأماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من غد الأحد 15 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر، ليستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة من المستحقين.

صرف معاشات تكافل وكرامة 

ويمكن للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة صرف مستحقاتهم الشهرية من خلال عدة منافذ متاحة، وتشمل ماكينات الصرف الآلي، ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ فوري وكروت ميزة، وكذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع المحافظات.

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

يشمل برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها 

ـ الأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة.

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

ـ الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن غير القادرين على العمل.

ـ الأيتام، والنساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات.

ـ الأطفال المقيدين بالمدارس من الأسر المستحقة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026

ـ عدم وجود دخل منتظم أو مصدر دخل كافي للأسرة يحول دون استحقاقها للدعم.

ـ بالنسبة إلى كبار السن، يجب مراعاة شرط السن المقرر للحصول على دعم كرامة، وهو 65 عامًا فأكثر.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026

ـ استيفاء الأشخاص ذوي الإعاقة للشروط والمستندات المطلوبة لإثبات حالتهم.

ـ تقديم المستندات الطبية اللازمة في الحالات المرضية التي تتطلب إثبات وجود إعاقة أو مرض مزمن يؤثر على القدرة على العمل.

ـ التزام الأسر المستفيدة التي لديها أطفال بالشروط التعليمية والصحية المقررة.

ـ خضوع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة للفحص، بما يشمل مصادر الدخل والممتلكات التي تؤثر على مدى استحقاق الدعم.

قبل ساعات من صرفها الحصول على معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة نوفمبر 2026 وزارة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة

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